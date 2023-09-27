У Кропивницькому 9-річний Максим влаштував блокпост та понад рік збирає гроші на ЗСУ: відео

У Кропивницькому 9-річний Максим Бевз вже понад рік чатує на блокпостах та збирає кошти на ЗСУ. За цей час хлопець допоміг військовим придбати і відремонтувати бойову машину, передає бійцям медикаменти і відвідує поранених у шпиталях.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Олени Шворак.

9-річний Максим чатує на блокпосту "24 бики", він зупиняє автомобілі та пояснює, що збирає гроші на ЗСУ. Хлопчик вже понад рік після школи волонтерить біля свого дому.

Крім автомобілів, тут зупиняють і пішоходи, та жертвують на українську армію. Волонтерити Максим почав ще влітку 2022 року.

Юний волонтер Максим Бевз

"Я так думаю, що важко їм одним там бути. Не закінчиться так скоро війна", - пояснює школяр.

Спочатку хлопцю жертвували місцеві діти - вони віддавали Максиму свої кишенькові, а потім школярі почали і самі долучатись.

"Ми взнали, що він ще стоїть на блокпосту і Максим сказав - хочете зі мною? Ми такі - ну давай! І за цього в нас є привичка така, що іноді ми приходимо до Максима на блокпост", - каже юний волонтер Олексій Гергель.

Усі зібрані гроші хлопці передають військовим. А натомість отримують сувеніри з фронту. Вже мають трофейну ворожу каску, підписані прапори, гільзи та шеврони підшефних підрозділів.

Подарунки від військових

Торік Максимко допоміг зібрати підрозділу ЗСУ на машину. Згодом - і на її ремонт після обстрілу. А бійці натомість покатали малечу на відновленій автівці.

Батьки Максима пишаються своїм сином.

"Було спочатку важко. Тому що багато хто критикував дитину, багато хто говорив, що не потрібно, війна, в дитини повинно бути дитинство, не погружати його в це. Але так як в нас в родині є багато, хто воює, є друзі, дідусь, його три рідних дядьки і він не може стояти осторонь", - каже мати Максима Олена Бевз.

Хлопчика каже, що волонтеритиме до перемоги. А у майбутньому мріє стати військовим.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ⚡ 9-річний хлопчик понад рік веде збір для ЗСУ, але і так з’явились критики!

Нагадаємо, військові розповіли про контроль над трасою "Горлівка-Бахмут" та яка там ситуація.

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