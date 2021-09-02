У Кропивницькому кілька тисяч людей залишилися без газу через недбалість майстра

У Кропивницькому кілька тисяч людей залишилися без газу через недбалість майстра

Газовики рахують збитки і збираються позиватися до винуватців, аби отримати компенсацію.

У Кропивницькому два десятки багатоповерхівок, а це кілька тисяч людей, залишилися без газу через недбалість мешканців однієї з квартир. Майстер, який міняв водонагрівач, під’єднав водну трубу до газопроводу. Тепер слюсарі другий день поспіль виливають воду з магістралі.

Коли ж відновиться газопостачання, йдеться 2 вересня у сюжеті ТСН.16:45.

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З газової магістралі слюсарі відрами зціджують воду. Скільки часу знадобиться, щоб звільнити трубу від рідини, майстри не знають.

Газ у двох десятках багатоповерхівок зник в останній день літа. У газопроводі утворився водяний корок, який заблокував трубу. Звідки вода — фахівці вирахували вже наступного дня.

"Ремонт робили у квартири на кухні. Зняли колонку котел і поставили її назад. І неправильно підключили", — пояснює начальник аварійної служби Сергій Коваленко.

Новини України: майстер під`єднав водну трубу до газопроводу і лишив без палива 20 багатоповерхівок

Власники квартири, де підключали водонагрівач нічого не пояснюють, та ні з ким не спілкуються. Своєю чергою жителі мікрорайону масово переходять на електрику.

Газовики рахують збитки і збираються позиватися до винуватців, аби отримати компенсацію. Водночас просять містян не втручатися в систему газопостачання, бо це небезпечно. Відновити газопостачання в усіх будинках мікрорайону швидко не вдасться, кажуть вони. Спершу мають просохнути труби, а вже потім після перевірки газ підключатимуть поквартирно.

За оптимістичними даними аварійників, підключать людям газ лише завтра надвечір.

Раніше повідомлялося, що у центрі Дніпра пролунав вибух в житловому будинку, загинуло двоє людей.

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