Чоловік отримав травму голови.

У Кропивницькому водій тролейбуса не встиг загальмувати і врізався у стовп. А все через пішохода, який вискочив на дорогу.

Про це йдеться у ТСН.Ранок 13 жовтня.

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За словами очевидців, на дорогу просто перед електротранспортом на пішохідний перехід вискочив чоловік. Водій не встиг загальмувати. Аби уникнути наїзду на людину, викрутив кермо ліровуч, виїхав на смугу зустрічного руху і врізався у стовп на узбіччі. Проте пішохода все ж таки зачепив - чоловік впав і отримав травму голови. Водій і пасажири тролейбусу не постраждали.

“Раптово вискочив пішохід. Водій, щоб не наїхати на нього, почав приймати вліво, зачепив пішохода і врізався в опору. Постраждав тільки пішохід. Сказав, що голова болить - його забрала швидка”, - уточнив Валерій Музичук, заступник директора тролейбусного парку.

Новини України: у Кропивницькому тролейбус із пасажирами зніс стовп і зачепив пішохода

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