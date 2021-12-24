Категорія
Ексклюзив ТСН
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіРецептиАстрологіяВідеоЗдоров’яСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия

У Кропивницькому засудили чоловіка, який завантажив з Інтернету дитяче порно

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Кропивницькому засудили чоловіка, який завантажив з Інтернету дитяче порно

Credits

Також засуджений повинен сплатити державі 21 795 грн за проведення експертиз. 

У Кропивницькому засудили чоловіка, який завантажив з Інтернету дитяче порно. Його засудили до 2 років позбавлення волі, проте замінили цей термін іспитовим. 

Про це йдеться у вироку Кіровського районного суду міста Кіровограда, повідомляє ТСН.ua. 

За даними суду, чоловік встановив спеціальне програмне забезпечення та завантажив з Інтернету дитяче порно. Водночас підозрюваний не поширював заборонені матеріали, проте його викрили правоохоронці. 

У суді підозрюваний свою провину визнав та розкаявся, проте не пояснив мотивів вчинку. 

Суд визнав чоловіка винним за  ч.1 ст. 301-1 КК України та засудив до 2 років позбавлення волі, заборонивши працювати у школах, дитсадках та брати участь в масових заходах для дітей. Проте суддя звільнив підозрюваного від відбування покарання, призначивши один рік іспитового терміну. Також засуджений повинен сплатити державі 21 795 грн за проведення експертиз. 

Читайте також: 

У Львівській області під час онлайн-уроку учням увімкнули порно

У Львівській області під час онлайн-уроку учням увімкнули порно
Наступна публікація