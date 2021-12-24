Також засуджений повинен сплатити державі 21 795 грн за проведення експертиз.
У Кропивницькому засудили чоловіка, який завантажив з Інтернету дитяче порно. Його засудили до 2 років позбавлення волі, проте замінили цей термін іспитовим.
Про це йдеться у вироку Кіровського районного суду міста Кіровограда, повідомляє ТСН.ua.
За даними суду, чоловік встановив спеціальне програмне забезпечення та завантажив з Інтернету дитяче порно. Водночас підозрюваний не поширював заборонені матеріали, проте його викрили правоохоронці.
У суді підозрюваний свою провину визнав та розкаявся, проте не пояснив мотивів вчинку.
Суд визнав чоловіка винним за ч.1 ст. 301-1 КК України та засудив до 2 років позбавлення волі, заборонивши працювати у школах, дитсадках та брати участь в масових заходах для дітей. Проте суддя звільнив підозрюваного від відбування покарання, призначивши один рік іспитового терміну. Також засуджений повинен сплатити державі 21 795 грн за проведення експертиз.
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