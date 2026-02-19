У Кривому Розі схвильована дитина мобілізованого звернулася до поліції з повідомленням, що батька довго немає вдома, і потрапила до притулку / © ТСН

Стали відомі подробиці історії, яка днями сталася у Кривому Розі та яка набула шаленого резонансу через те, що після мобілізації чоловіка в цьому місті його 13-річний син залишився вдома сам і звернувся по допомогу до місцевої поліції.

Як розповіли в коментарі для ТСН.ua в оточенні нині мобілізованого Дмитра П., за їхніми даними події розгорталися так: чоловік мешкав зі своїм сином, мати дитини протягом останніх років перебувала у Фінляндії. Після того, як Дмитро днями вирушив до ТЦК оновити дані, він був мобілізований. Його 13-річний син у цей час перебував вдома, у нього був перелом руки, і після тривалої відсутності батька вдома почав за нього хвилюватися та звернувся по допомогу до поліції. Згодом хлопець був направлений до інтернату. За словами оточення мобілізованого, з ним, тобто з чоловіком, наразі немає зв’язку.

Сьогодні, 19 лютого, після того, як ситуація набула ще більшого резонансу, цей випадок публічно прокоментував уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець.

У своєму дописі в соцмережі він достатньо різко написав: «У Мережі поширилася інформація, яка викликала справедливе обурення: у Кривому Розі 14-річного хлопця влаштували до дитячого закладу після того, як його батько пішов до ТЦК оновити дані та припинив виходити на зв’язок. Через мобілізацію батька дитина залишилася сама і опинилася в інтернатній установі. Я не міг залишити це без реакції, адже йдеться про базове право дитини на сім’ю».

Крім того, Лубінець додав: «Нам вдалося встановити: 14-річного хлопця тимчасово влаштовано до Центру соціально-психологічної реабілітації дітей у Кривому Розі. Його батько, який фактично самостійно виховує сина від 2022 року (мати перебуває за кордоном), був мобілізований після візиту до ТЦК. Однак юридично факт одноосібного виховання оформлений не був. Служба у справах дітей ще 2023 року неодноразово рекомендувала подати та оформити необхідні документи, однак цього батько не зробив. Саме це і призвело до нинішньої ситуації».

За даними Лубінця, цей випадок не є поодиноким.

«Останнім часом ми вже фіксуємо подібні ситуації мобілізації батьків або опікунів, коли через неналежно оформлені документи діти фактично опиняються без належного правового захисту. Ситуація показала просту, але дуже важливу річ: якщо дитину фактично виховує один із батьків, це обов’язково має бути оформлено юридично, інакше держава не бачить реальної картини і не може повноцінно захистити ані дитину, ані дорослого. У воєнний час це може мати серйозні наслідки».

Родичка відмовилася: що далі

Водночас за даними криворізькіх пабліків, мобілізований нині Дмитро П. раніше начебто намагався вирішити ситуацію з опікунством у суді, але начебто судове засідання було відкладено. В міській раді Кривого Рогу цей факт спростовують.

Крім того, посадовці міської ради зазначили, що у Кривому Розі проживає сестра матері хлопчика, але вона не планує забирати цю дитину до себе.

«Мати дитини не позбавлена батьківських прав і не відмовлялася від виховання сина. Наразі вона виявила бажання приїхати за сином і забрати його до себе у Фінляндію (на поїздку до України їй потрібно близько 3 днів — Ред)», — повідомила міська рада Кривого Рогу на своєму офіційному сайті.

Як з’ясував ТСН.ua, неповнолітній син мобілізованого чоловіка дійсно перебував вдома сам, маючи перелом руки. Цей факт нам підтвердив представник уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Дніпропетровській області Олексій Урлаткін.

Мати їде до України

Олексій Урлаткін розповів про те, яке продовження отримала ця історія.

«З матір’ю хлопчика зв’язалися, вона прямує до України. Дитина перебуває у закладі (Центр соцреабілітації для дітей — Ред.). У дитини є дідусь і бабуся, які фактично займалися цим хлопцем. Так склалося, що дитина перебувала з батьком. Батько взяв документи і пішов до ТЦК. Дитина звернулася до поліції (після того, як батько тривалий час не повертався додому — Ред.). Ми чекаємо на офіційну відповідь від ТЦК та декількох служб, щоб мати об’єктивні дані».

На запитання про те, чому дитина звернулася передусім не до дідуся з бабусею, а до поліції, Олексій Урлаткін попередньо каже, що дитина «хвилювалася через те, що батько зник».

До цього він додав, що інформація про те, що у дитини є перелом руки, відповідає дійсності.

«Ми тримаємо цю ситуацію на контролі», — каже Урлаткін.

Він підкреслює: «Ми завжди наголошуємо на тому, що треба виділяти можливість і час для оформлення документів, щоб не було таких ситуацій. Це не поодинока ситуація. За останні два-три дні є кілька таких випадків. Наприклад, людина звернулася до суду, щоб встановити опікунство, але не встигла, оскільки ще немає рішення суду. Але людина щось робила…».