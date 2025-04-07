Гойдалки з іграшками і квітами: у Кривому Розі ховають вбитих російською ракетою дітей

Дитячий майданчик в Кривому Розі, куди прилетіла ракета РФ. / © Суспільне

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У понеділок, 7 квітня, у Кривому Розі прощаються з дітьми, яких російська ракета вбила просто на дитмайданчику. У місті триває день жалоби.

Про це повідомила у прямому включенні кореспондентка ТСН Ольга Павловська.

Зараз у місті прощаються із Германом Трипольцем. Хлопчикові було лише дев’ять років. Рідні розповіли, що він був на дитмайданчику, коли пролунала повітряна тривога. Батьки побігли по нього, але не встигли. Їх відкинуло вибуховою хвилею. Дитину шпиталізували, але врятувати його не вдалося.

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Загалом сьогодні в місті віддають останню шану ще трьом дітям і шістьом дорослим.

На місце трагедії - на дитячий дитячий майданчик - люди несуть квіти та іграшки. Місцеві мешканці віддають шану загиблим. Вранці тут провели панахиду за жертвами російського удару.

“Тут спокій був. Дітки гуляли. Це біда, на яку ніхто не чекав і не сподівався, що ця істота випустить на дітей ракету… Про що можна з ними говорити…”, - каже одна з містянок.

Тим часом у Мережі з’явилося відео, на якому дитячий майданчик за пів годити до трагічного удару. Його опублікувала місцева мешканка, яка з донькою дивом вціліли. На відео видно, що в п’ятницю ввечері тут було багато дітей.

Нагадаємо, балістикою окупанти поцілили по житловому сектору в п'ятницю ввечері. Влучили в житловий квартал. Російські військові цілили в готель, оселі цивільних та дитячий майданчик. Внаслідок удару - 20 загиблих, з яким майже половина - це діти. Крім того, 75 людей отримали поранення.

Як повідомлялося, військовий Анатолій Храпчинський пояснив, чому окупанти вдарили саме "Іскандером-М" по Кривому Рогу. Ворог застосовує ракети “Іскандер-М” з уламковою бойовою частиною, яка буквально засіває територію металевою шрапнеллю.

Дата публікації 15:50, 05.04.25 Кількість переглядів 925 Удар по Кривому Рогу: перші кадри з бодікамер поліції (відео 18+)