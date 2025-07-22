У Кривому Розі посеред міста поселились дикі звірі: люди налякані, а чиновники нічого не роблять

Лисиця / © Pexels

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Зграя лисиць поселилася у середмісті Кривого Рогу. Хижаків бачать тут і вдень. Позбутися незвичних сусідів — неможливо. Бо виявилось, що алгоритму, як виселити лисиць із центру міста не існує.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Анастасії Невірної.

Віднедавна лисиці стали зірками криворізьких пабліків. Бо оселись у самісінькому середмісті.



«Житлові багатоповерхівки, великий парк з атракціонами для дітей, зупинки, магазини. Загалом дуже густо населений мікрорайон. І просто ось тут, у системі мереж теплопостачання, що проходять під землею оселилась зграя лисиць. Місцеві кажуть бачили щонайменше п’ятьох», — каже кореспондентка ТСН.

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Чи не найбільше від такого сусідства потерпає пані Неля Біленко. Її будинок за лічені метри від лисячої нори. Зі схованки звірі виходять здебільшого ввечері, розповідає жінка і прямують на пошуки їжі. Починають з її двору.

«У сусідів котики були, всіх котів попередавлювала, і мабуть вона то що голодна, худючі. Я боюсь, у мене собачка маленька, оце в хаті сидить, я не можу її на вулицю випустити», — каже жінка.

Далі розповідає, пані Неля, лиси взялась за курей. Якось із чоловіком повернулись додому й жахнулись. Тоді лисиця знищила кілька десятків птахів.

Жінка кинулась дзвонити по інстанціях. Однак куди не зверталась, чула — лисиці не у нашій компетенції. Те саме відповідали й іншим мешканцям. Голова місцевого ОСББ, каже вміє вирішити будь-яке питання. А тут відповіді не знайшла.

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Випадки коли лисиці йдуть у села та міста непоодинокі. Вибухи, знищені ліси та голод, женуть диких тварин ближче до людей.

Дикі звірі, що оселились поруч із житлом, окрім всього несуть ще й небезпеку інфікування сказом. Фахівці радять обов’язково щепити усіх домашніх тварин. І власне більше нічим допомогти не можуть.

Зоозахисники підтверджують — служби, покликаної вирішити це питання, в Україні не існує, як і чіткого алгоритму дій. Тож естафетна паличка у проблемі лисиць у середмісті знову повертається до місцевої влади.

«Варто було б звернутися до органів місцевого самоврядування для того, щоб вони могли допомогти людям організувати відлов тварин і перемістити її в природне середовище», — каже юристка ГО UANIMALS Аліна Сорока.



Думки мешканців району в якому оселились звірі розділились, одні їх жаліють і підгодовують, інші бояться і потерпають. Чиновники та інші служби шукають законний спосіб цих хвостатих виселити. А лисиці тим часом обживаються у вочевидь комфортній для них міській норі.

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▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини ТСН 14:00 21 липня. БУДАНОВ розкрив ПЛАН ПУТІНА⚡️Лисиці ЗАХОПИЛИ Кривий Ріг