У Курській області спецпризначенці СБУ взяли у полон понад 100 росіян за раз: з'явилося відео

Полонені росіяни – це бійці 488-го гвардійського мотострілкового полку та підрозділу "Ахмат".
Спецпризначенці СБУ взяли у полон 102 російських солдатів на Курщині РФ.
Відповідне відео ТСН.ua оприлюднив на своєму YouTube-каналі.
Полонені – це бійці 488-го гвардійського мотострілкового полку та підрозділу "Ахмат".
"І це наймасовіше взяття ворога в полон, яке вдалося провести за один раз", – йдеться в описі під відео.
Раніше в МЗС України назвали мету операції у Курській області.
Зазначимо, у статті видання The Washington Post йдеться, що українська операція в Курській області показала крихкість системи президента Росії Володимира Путіна та змусила громадян його країни зацікавитися війною.
На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: 102 полонених росіянина ЗА РАЗ! Оце улов на Курщині!
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