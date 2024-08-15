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У Курській області спецпризначенці СБУ взяли у полон понад 100 росіян за раз: з'явилося відео

У Курській області спецпризначенці СБУ взяли у полон понад 100 росіян за раз: з'явилося відео

Спецпризначенці СБУ взяли у полон 102 російських солдатів на Курщині РФ / Колаж: ТСН.ua

Полонені росіяни – це бійці 488-го гвардійського мотострілкового полку та підрозділу "Ахмат".

Спецпризначенці СБУ взяли у полон 102 російських солдатів на Курщині РФ.

Відповідне відео ТСН.ua оприлюднив на своєму YouTube-каналі.

Полонені – це бійці 488-го гвардійського мотострілкового полку та підрозділу "Ахмат".

"І це наймасовіше взяття ворога в полон, яке вдалося провести за один раз", – йдеться в описі під відео.

Раніше в МЗС України назвали мету операції у Курській області.

Зазначимо, у статті видання The Washington Post йдеться, що українська операція в Курській області показала крихкість системи президента Росії Володимира Путіна та змусила громадян його країни зацікавитися війною.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: 102 полонених росіянина ЗА РАЗ! Оце улов на Курщині!

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