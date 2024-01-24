"У квартирі вціліли лише унітаз та сумка з сукнями": волонтерка про ракетний удар по Харкову

Ракетний удар РФ по Харкову 23 січня зруйнував квартиру волонтерки Насті Овчаренко. Після атаки у квартирі вціліли лише унітаз, який видно тепер з вулиці, та валіза з вечірніми сукнями.

Про це вона розповіла в ефірі "Сніданку з 1+1".

"Ми вийшли з квартири, дійшли до автівок і почався обстріл. Одна з ракет прилетіла просто нам в квартиру. Ракета зруйнувала квартиру, будинок, у нас не залишилося нічого. Нічого, крім унітазу, який ви всі бачите. А, ні збрехала. З-під завалів ми витягли один мій зелений чемоданчик, в якому я зберігала свої вечірні сукні. Так що на день розвалу Росії, на день нашої Перемоги, у нас є пару платтячок", - розповіла жінка.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Ракета знищила все! На стіні залишився лише унітаз!

Удар по Харкову ракетами С-300

Окупаційні війська Росії пізно ввечері, 23 січня, вдарили ракетами С-300 по Харкову з території Бєлгородської області. Наразі відомо про дев’ятьох постраждалих, серед них – 4-річна дитина.

До лікарні шпиталізовано четверо місцевих мешканців: два чоловіки і дві жінки. Стан потерпілих медики оцінюють як середній.

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