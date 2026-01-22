Відключення світла в Києві / © ТСН

Київ перебуває у найглибшій енергетичній кризі з початку повномасштабного вторгнення. Системні атаки Росії по критичній інфраструктурі фактично знищили власну генерацію міста. Поки енергетики цілодобово намагаються «зшити» систему, українці виживають у замерзаючих квартирах, де температура подекуди опускається до нуля градусів.

Сайт ТСН.ua розповідає, яка ситуація в столиці станом на 22 січня.

Будинки буквально дихають парою: ситуація з опаленням

Київська влада та комунальні служби працюють у безперервному режимі, проте масштаби пошкоджень залишаються критичними.

Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що ситуація з теплом залишається складною через повторні удари ворога.

«На сьогоднішній ранок без теплопостачання залишаються трохи менше 3 тисяч столичних багатоповерхівок. За минулу ніч підключили тепло до 270 будинків. Зробили це вдруге після пошкоджень інфраструктури атаками ворога 9-го й 20-го січня», — зазначив Кличко.

Проте запуск тепла після тривалої відсутності часто супроводжується аваріями. Через перемерзання систем у багатьох районах рвуться труби.

Мешканці Оболоні, Русанівки та Позняків повідомляють про справжні «стихійні лиха» всередині будинків.

Так, на Оболонській площі система опалення замерзла, труби лопаються, заливаючи щитові. Люди змушені виносити нечистоти вручну, оскільки каналізація також вийшла з ладу.

Відключення світла в Києві / Фото: Життя ОБОЛОНЬ Київ

«У квартирі +5 градусів, нема опалення вже 4 день. Вода гаряча також відсутня, є холодна, але напір невеликий. Рятує, що є газ — живу на кухні, тут хоч трохи можна зігрітися», — розповіла ТСН.ua мешканка одного з панельних будинків на вулиці Харківське шосе Олександра.

На вулиці Ахматової прорив системи спричинив «дощ» у спільному коридорі висотки.

Відключення світла в Києві / Фото: КС: новини Київ

«Мені 70 років, живу сама. Світла нема цілий день сьогодні, перед цим також майже не було. Опалення нема, холод жахливий, сплю під чотирма ковдрами. Найбільша біда — електроплити, навіть чай нагріти не можна. „Пункт незламності“ за кілька кілометрів, але я туди не дійду — боюсь, що просто впаду на такій дорозі — все покрита кригою. Що тоді взагалі робити», — ділиться мешканка Борщагівки Людмила.

На Русанівці під час запуску тепла затопило лічильники.

Відключення світла в Києві / Фото: Інсайдер Київ

Коли тепло нарешті подають, багатоповерхівки буквально «дихають» через щілини — пара йде з усіх отворів через запуск газових котлів та різку зміну температур.

Відключення світла в Києві / Фото: КС: новини Київ

Тим часом висотні будинки перетворилися на пастки. Через відсутність світла не працюють ліфти. Люди похилого віку годинами чекають на перших поверхах, не маючи змоги піднятися до своїх квартир.

Життя без графіків: енергетичний колапс

Графіки відключень у Києві не працюють вже майже два тижні.

Енергосистема міста перебуває в глибокому аварійному режимі.

За даними ДТЕК, навіть після заживлення критичної інфраструктури (лікарень, водоканалів), на житловий сектор потужності майже не залишається.

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко пояснив, що власна генерація всередині Києва практично знищена. Місто повністю залежить від зовнішніх ліній електропередач. За його словами, як тільки з’являється світло, люди одночасно вмикають усі прилади, збільшуючи споживання втричі. Це призводить до нових аварій.

Він також розповів про марні очікування від потепління. Навіть якщо температура на вулиці підніметься, це додасть лише 1,5–2 години світла на добу.

Пункти незламності та мобільні кухні

Столиця намагається адаптуватися. У місті розгорнуто близько 1300 «Пунктів незламності». Речниця КМВА Катерина Поп повідомила, що найближчим часом можуть запрацювати опорні пункти з можливістю ночівлі, щойно надійдуть уточнення від уряду.

Школи Києва перебувають на канікулах до 1 лютого, проте для дітей створено 284 спеціальні класи з резервним живленням. Також ДСНС розгортає мобільні кухні для забезпечення людей гарячою їжею — наразі їх працює 41, ще стільки ж у резерві.

Через відсутність базових послуг закриваються деякі заклади харчування та сфери послуг. Бізнес, який не має потужних генераторів, просто не витримує.

Відключення світла в Києві / Фото: KIEV INFO

Як вижити в квартирі без світла та тепла: поради поліції та експертів

Національна поліція закликає киян дотримуватися правил базової готовності. Якщо ваша квартира перетворюється на крижану пастку, дійте за наступним алгоритмом:

Створіть «зону тепла»

Не намагайтеся обігріти всю квартиру, радять у МВС України. Оберіть одну, найменшу кімнату, завісьте вікна щільними ковдрами. Використовуйте принцип багатошаровості в одязі та грілки.

Зробіть стратегічний запас (на 3–5 діб)

Вода — 2-3 літри питної на людину і технічна вода.

Їжа — продукти, що не потребують варіння: консерви, батончики, сухофрукти.

Гроші — тримайте запас готівки, оскільки термінали під час блекаутів не працюють.

Валіза першої необхідності

У ній мають бути: документи, ліки, повербанки, ліхтарики, теплі речі та засоби особистої гігієни. Не забудьте про корм для домашніх улюбленців.

Безпека в темряві

Обмежте перебування на вулиці в темну пору доби. Якщо вам потрібна допомога, місце для обігріву або інформація про найближче укриття — телефонуйте 112. Якщо мобільний зв’язок зник, намагайтеся знайти Wi-Fi (багато провайдерів працюють на акумуляторах) та звертайтеся через застосунок 112 Ukraine.

Попри складну ситуацію, енергетики обіцяють стабілізувати систему, але закликають готуватися до того, що лютий може бути не менш складним.