"У квартирі на 5 поверсі загинула ціла родина": що відомо про удар Росії по Харкову

Житловий будинок, який обстріляли росіяни / © ДСНС

У Харкові через масований обстріл житлового будинку загинула вся родина — двоє дітей, їхні батько, мати та бабуся.

Про це в етері телемарафону повідомив речник Харківської міської ради Юрій Сидоренко

«Зараз тривають рятувально-пошукові роботи. У цьому будинку загинуло 7 людей, серед них двоє дітей. Разом із дітьми загинула вся їхня родина. Дійсно зараз під завалами можуть бути люди. Мені відомо, що там може бути двоє людей, але ця цифра може, як збільшуватись, так і зменшуватись. Ворог по цьому будинку бив цілеспрямовано: 5 „Шахедів“ заходили з різних боків. Тобто це не був випадковий обстріл, а цілеспрямований удар, поки люди спали. Це сталось о 5:00 ранку», — сказав він.

Також начальник Слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов повідомив подробиці загибелі родини у Харкові.

«У квартирі на п’ятому поверсі загинула ціла родина. Чоловік з жінкою, 16-річний хлопець та його півторарічна сестричка. Вже маємо інформацію, що в гості до них напередодні приїхала бабуся. Тіло жінки також знайшли під завалами, встановлюємо особу за ДНК», — написав він.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: 5 ШАХЕДІВ БИЛИ В ЦЮ БАГАТОПОВЕРХІВКУ! ГИНУЛИ ЦІЛІ СІМ’Ї! НАЖИВО З ХАРКОВА

Нагадаємо, 18 серпня Харків атакували російські безпілотники. Ворожі дрони влучили в Індустріальному районі міста. Кількість загиблих постійно зростає.