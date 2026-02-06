У Києві асфальтують дороги за -6 з сіллю та снігом: епічне відео

У Києві асфальтують дороги при -6 з сіллю та снігом / © ТСН

В Києві помітили ремонт дороги, який дорожні служби виконували посеред вулиці Левка Лук'яненка за температури мінус 6 градусів.

Очевидці стверджують, що дорожники навіть не прибрали сніг на місці асфальтування, а також сіль з піском, якими до цього посипали вулицю. Асфальт закидали у яму та розрівнювали лопатою, щоправда водночас гріли пальником.

Люди переконані, що таке асфальтування зійде з дороги разом зі снігом, щойно той розтане. А латання доріг — сліпе витрачання бюджетних коштів. Хоча автомобілісти кажуть, що такі «пломби» на дорогах подекуди їх рятують, бо у ямах можна залишити колеса.

У Києві асфальтують дороги за -6 з сіллю та снігом

Асфальтування в морози: позиція КМДА

У Департаменті транспортної інфраструктури заперечують такий висновок громадян.

Там повідомили, що йдеться про аварійний ямковий ремонт із застосуванням холодного асфальту — це одна з технологій, яку використовують у холодний період року, коли неможливо працювати з гарячими асфальтобетонними сумішами.

«Ремонт на цій ділянці виконують оперативно, оскільки пошкодження дорожнього покриття могли швидко збільшуватися», — пояснюють ТСН.ua у департаменті.

Та додають, що перед укладанням холодного асфальту дорожники готують ділянку: очищають її від снігу, води та бруду, видувають залишки пилу й вологи, за потреби прогрівають основу.

«Після цього суміш укладають у ремонтну карту та ущільнюють віброплитою, щоб матеріал добре зчепився з покриттям і витримував навантаження транспорту», — додають у департаменті.

Дорожники зауважують, що на цій ділянці розташована зупинка пасажирського транспорту, тому важливо було оперативно усунути пошкодження, аби вони не ускладнювали рух автобусів і не створювали додаткового навантаження на дорожнє покриття.

Що таке холодний асфальт?

Холодний асфальт — це спеціальна ремонтна суміш, яка може застосовуватися за низьких температур, у вологу погоду та навіть під час снігопаду. Такий ремонт не є капітальним і використовується як тимчасове рішення до настання сприятливих погодних умов, коли можливе виконання повноцінного ремонту гарячими асфальтобетонними сумішами.

Основне завдання таких робіт — швидко усунути аварійні ями, зменшити ризик пошкодження транспорту та забезпечити безпечний рух до проведення планових ремонтів у теплий період.

