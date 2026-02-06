ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
301
Час на прочитання
2 хв

У Києві асфальтують дороги за -6 з сіллю та снігом: епічне відео

Комунальники розповіли, чому дорожні служби вийшли на роботу.

Автор публікації
Фото автора: Олександр Марущак Олександр Марущак
У Києві асфальтують дороги при -6 з сіллю та снігом

У Києві асфальтують дороги при -6 з сіллю та снігом / © ТСН

В Києві помітили ремонт дороги, який дорожні служби виконували посеред вулиці Левка Лук'яненка за температури мінус 6 градусів.

Очевидці стверджують, що дорожники навіть не прибрали сніг на місці асфальтування, а також сіль з піском, якими до цього посипали вулицю. Асфальт закидали у яму та розрівнювали лопатою, щоправда водночас гріли пальником.

Люди переконані, що таке асфальтування зійде з дороги разом зі снігом, щойно той розтане. А латання доріг — сліпе витрачання бюджетних коштів. Хоча автомобілісти кажуть, що такі «пломби» на дорогах подекуди їх рятують, бо у ямах можна залишити колеса.

У Києві асфальтують дороги за -6 з сіллю та снігом

У Києві асфальтують дороги за -6 з сіллю та снігом

Асфальтування в морози: позиція КМДА

У Департаменті транспортної інфраструктури заперечують такий висновок громадян.

Там повідомили, що йдеться про аварійний ямковий ремонт із застосуванням холодного асфальту — це одна з технологій, яку використовують у холодний період року, коли неможливо працювати з гарячими асфальтобетонними сумішами.

«Ремонт на цій ділянці виконують оперативно, оскільки пошкодження дорожнього покриття могли швидко збільшуватися», — пояснюють ТСН.ua у департаменті.

Та додають, що перед укладанням холодного асфальту дорожники готують ділянку: очищають її від снігу, води та бруду, видувають залишки пилу й вологи, за потреби прогрівають основу.

«Після цього суміш укладають у ремонтну карту та ущільнюють віброплитою, щоб матеріал добре зчепився з покриттям і витримував навантаження транспорту», — додають у департаменті.

Дорожники зауважують, що на цій ділянці розташована зупинка пасажирського транспорту, тому важливо було оперативно усунути пошкодження, аби вони не ускладнювали рух автобусів і не створювали додаткового навантаження на дорожнє покриття.

Що таке холодний асфальт?

Холодний асфальт — це спеціальна ремонтна суміш, яка може застосовуватися за низьких температур, у вологу погоду та навіть під час снігопаду. Такий ремонт не є капітальним і використовується як тимчасове рішення до настання сприятливих погодних умов, коли можливе виконання повноцінного ремонту гарячими асфальтобетонними сумішами.

Основне завдання таких робіт — швидко усунути аварійні ями, зменшити ризик пошкодження транспорту та забезпечити безпечний рух до проведення планових ремонтів у теплий період.

Дата публікації
Кількість переглядів
301
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie