У Києві біля Вічного вогню жінка увімкнула радянські пісні про «день побєди»: що кажуть у поліції

Жінка увімкнула радянські пісні в Києві. Фото: скриншот з відео Новини Київ

В Києві у парку Слави на Печерську 9 травня стався інцидент біля стели пам’яті та Вічного вогню. Одна з жінок увімкнула музику радянських часів із піснями про «день побєди».

Про це ТСН.ua повідомили у поліції Печерського району.

«Жінка голосно увімкнула музику радянських часів. До неї підійшли співробітники поліції і попросили вимкнути, на що громадянка швидко відреагувала. Щоб не призводити до ескалації конфлікту на жінку нічого не складали і її ніхто не чіпав», — зазначили в поліції.

Правоохоронці не уточнили, яку саме композицію увімкнула жінка. Водночас у поліції зазначили, що пісні про «день побєди» лунали недовго.

«Більше конфліктів біля вічного вогню наразі не було. На місці чергують поліцейські, все проходить спокійно», — додали правоохоронці.

