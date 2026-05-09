- Дата публікації
-
- Категорія
- Ексклюзив ТСН
- Кількість переглядів
- 67
- Час на прочитання
- 1 хв
У Києві біля Вічного вогню жінка увімкнула радянські пісні про «день побєди»: що кажуть у поліції
Поліція повідомила, що жінка вимкнула музику після зауваження правоохоронців.
В Києві у парку Слави на Печерську 9 травня стався інцидент біля стели пам’яті та Вічного вогню. Одна з жінок увімкнула музику радянських часів із піснями про «день побєди».
Про це ТСН.ua повідомили у поліції Печерського району.
«Жінка голосно увімкнула музику радянських часів. До неї підійшли співробітники поліції і попросили вимкнути, на що громадянка швидко відреагувала. Щоб не призводити до ескалації конфлікту на жінку нічого не складали і її ніхто не чіпав», — зазначили в поліції.
Правоохоронці не уточнили, яку саме композицію увімкнула жінка. Водночас у поліції зазначили, що пісні про «день побєди» лунали недовго.
«Більше конфліктів біля вічного вогню наразі не було. На місці чергують поліцейські, все проходить спокійно», — додали правоохоронці.
Нагадаємо, вчора 8 травня в Києві на Берестейському проспекті помер чоловік, якому раптово стало зле на вулиці. У Мережі пишуть, що людину можна було врятувати завдяки дефібрилятору зі станції метро, але надати його там відмовились.