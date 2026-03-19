У Києві через грип померли троє людей: що про них відомо

Попри загальне зниження рівня захворюваності, у лікарнях міста перебувають сотні пацієнтів, серед яких багато дітей.

Олександр Марущак
Через грип у Києві померли троє людей

Від ускладнень грипу у Києві померло троє чоловіків

У Києві, окрім війни, продовжує лютувати грип. За минулий тиждень від ускладнень у столичних реанімаціях померли троє киян.

За словами Сергія Чумака, головного державного санітарного лікаря Києва, вже два тижні у столиці фіксується зниження захворюваності. Попри це, до медичних закладів госпіталізували 243 хворих на грип і ГРВІ, зокрема 142 дитини.

Прогнози щодо захворюваності та вплив канікул

«Є сподівання, що тенденція до зниження захворюваності на грип буде посилюватися. На наступному тижні розпочнуться канікули у школах, що знизить темпи розповсюдження інфекції. У той же час, якщо у Києві відключать теплопостачання і на вулиці ще буде холодно, то захворюваність ще буде деякий час триматися у місті», — пояснює ТСН.ua Сергій Чумак.

Разом з тим у столиці фіксуються летальні випадки унаслідок ускладнень грипу — пневмонії. У столичних реанімаціях померло троє чоловіків.

Хто став жертвами хвороби: деталі від медиків

Чоловіку зі Святошинського району було 70 років. Він помер від пневмонії та гострої серцевої та легеневої недостатності. Хворий також страждав на цукровий діабет. Він отримував медичну допомогу у реанімації лікарні №5.

Другому хворому було 67 років, він мешкав у Подільському районі. Мав цукровий діабет та пневмонію з ускладненням. Лікувався в реанімації Свято-Михайлівської лікарні.

Третьому хворому — 52 роки, він лікувався у реанімації лікарні №7 у Святошинському районі. Пацієнт страждав на ішемічну хворобу серця і помер від ускладнень грипу — пневмонії.

Заклик до вчасного звернення за допомогою

«Усіх трьох пацієнтів об’єднує те, що вони померли від ускладнень грипу — пневмонії. Дуже важливо у разі поганого самопочуття вчасно звертатися до лікарень за медичною допомогою і не затягувати стан свого здоров’я так, щоб потрапляти до реанімації», — додає головний санітарний лікар Києва.

Раніше ТСН.ua розповідав, що у Києві від грипу А померла 10-річна дівчинка, яка згоріла від хвороби за лічені дні.

