У Києві чоловік отримав повістку і написав заяву про відмову від мобілізації: як це закінчилось

У Києві за ухилення від мобілізації засудили чоловіка / © ТСН.ua

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У Києві до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку, проте категорично відмовився від мобілізації.

Про це йдеться у вироку Святошинського районного суду м. Києва.

За даними суду, житель Києва у липні 2024 року пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до мобілізації. Тоді йому дали “бойову повістку”, проте житель Києва ухилився від мобілізації.

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На суді чоловік провину визнав. Він зазначив, що “написав відмову від мобілізації через релігійні переконання (перша причина, яка спала йому на думку). Розуміє, що це не є поважною причиною для того, щоб не служити. Стверджує, що готовий понести покарання, однак йти воювати не готовий. У вчиненому не розкаюється, вважає, що вчинив правильно”.

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ і засудили до 3 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Житомирській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка за ухилення від мобілізації. На суді він заявив, що протягом 2022-2023 років військові частини відмовлялись брати його на службу.