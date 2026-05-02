У Києві чоловік після гри "Камінь-ножиці-папір" закидав продавчиню яйцями: що сталося (відео)
Інцидент трапився на Березняках після гри камінь-ножиці-папір між чоловіками.
Поліція Києва розслідує незвичний випадок хуліганства, який стався на Березняках. У приміщенні магазину двоє дорослих чоловіків розважалися тим, що один кидав яйця у продавчиню, а інший знімав «розвагу» на телефон.
Карти-ножиці-папір та курячі яйця
На кадрах, опублікованих у соцмережі, помітно, як двоє чоловіків грають у гру «камінь-ножиці-папір», при цьому їм дуже весело. Один із них (ймовірно, той, хто програв) бере з полиці яйце і щось каже продавчині, яка працює за кілька метрів на касі.
Відео можна переглянути тут.
Другий чоловік стає збоку і фіксує дії «товариша» на камеру.
Чоловік кидає у жінку яйце, бере з полиці ще одне і знову кидає. У цей момент біля каси перебували двоє покупців, які відскочили вбік після першого ж кидка. Продавчиня теж відсахнулася від яйця і щось каже хулігану, а потім починає витирати прилавок, де розбилися яйця.
На допомогу їй підбігла колега, після чого чоловіки рушили до виходу. Той, що кидав яйця, намагався повернутися — ймовірно, це була реакція на зауваження працівниць, — але товариш узяв його за плечі і вивів із приміщення.
У мережі кияни різко засуджують поведінку чоловіків. Дехто припускає, що вони хильнули зайвого, інші ж вважають, що нападник міг знати продавчиню особисто і таким чином помстився їй.
Дорослий дядько видався яйцями, що кажуть у поліції
У поліції Києва ТСН.ua розповіли, що відреагували на допис у соціальних мережах та встановлюють усі обставини події, яка трапилася у магазині.
Правоохоронці кваліфікують дії чоловіка, як злісне хуліганство у громадському місці.
«По даному випадку відкрито кримінальне провадження за частиною першою статті 296 ККУ, триває досудове розслідування», - повідомили у поліції Дніпровського району.
За грубе порушення громадського порядку чоловіку, який кидався яйцями, загрожує штраф від 1 тисячі до 2 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або пробаційний нагляд на строк до п’яти років, або обмеженням волі на той самий строк.