У Києві чоловік шокував "блискавичною" втечею від працівників ТЦК: інцидент потрапив на відео

Військові ТЦК (ілюстративне фото) / © Цензор.нет

Реклама

У Києві помітили надзвичайно спритного чоловіка, який зумів втекти від групи оповіщення. Відео подій, які сталися днями на території ЖК Great, уже стало вірусним у Мережі.

На опублікованих кадрах видно, як двоє працівників ТЦК і поліцейські підійшли до зупиненого автомобіля. З пасажирського місця виходить чоловік, різко закриває двері автівки та починає дуже швидко тікати.

Чоловіка не змогла зупинити ні поліцейська, ні працівник центру комплектування. Втікач, судячи з усього, вміє гарно бігати стометрівку, бо його не зміг наздогнати працівник ТЦК, який почав переслідування.

Реклама

Чим закінчилася ця історія, наразі невідомо. В поліції Києва кажуть, що їхні співробітники не брали участі в цьому оповіщенні, тому інформації про втікача у них немає. У патрульній поліції Києва теж стверджують, що їхні співробітники не працювали в районі зазначеного ЖК, хоча на кадрах помітно автомобіль саме патрульної поліції.

Як пояснили ТСН.ua військові, причетні до роботи ТЦК та СП, на цей момент історія завершилася втечею невідомого.

«Зараз коментувати нічого, бо немає конкретики — чоловік втік, там поруч промислова зона. Але бігун продемонстрував, що має чудову фізичну форму. Але навряд чи йому вдасться наступного разу», — повідомили військові.

Нагадаємо, в Запоріжжі звичайна перевірка авто переросла в перегони та збройний напад на патрульних поліцейських. Чоловік із сокирою намагався відбити у правоохоронців водія, який перебував у СЗЧ.