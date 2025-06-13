У Києві чоловік відмовився від мобілізації та викликав поліцію до ТЦК: його суворо покарали

Мобілізація в Україні / © ТСН.ua

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У Києві до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку, проте ухилився від мобілізації.

Про це йдеться у вироку Дарницького районного суду м. Києва.

За даними суду, житель Києва у травні 2024 року пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до мобілізації. У червні він отримав повістку, проте ухилився від мобілізації.

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На суді чоловік провину не визнав. Він пояснив, що «11 червня 2024 року він прибув до ТЦК по повістці для уточнення даних. В нього попросили облікові документи, сказали, що по висновку ВЛК він визнаний придатним, але він сказав, що не погоджується і бажає його оскаржити, але йому відмовили. На словах працівник ТЦК сказав, що необхідно з`явитися на відправку. Оскільки він вважав, що за станом здоров`я він не може проходити військову службу, не погодився з висновком ВЛК, то зателефонував на лінію „102“, проте, ніхто не приїхав і він пішов додому. 12 червня 2024 року чоловік знову прийшов до ТЦК, піднявся до кабінету, де знаходився його висновок ВЛК, попросив його надати щоб мати змогу оскаржити, але йому відмовили, тому він знову викликав поліцію. На нього чинили тиск, казали, що він відмовився від отримання повістки та викликали оперативно-слідчу групу».

Військовий з ТЦК зазначив, що чоловіка визнали придатним до мобілізації, проте той відмовився від служби в армії під час воєнного стану.

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ. Його засудили до 3 років позбавлення волі.

Вирок суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

Нагадаємо, диякон «Свідків Єгови» отримав повістку і відмовився від мобілізації.

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