У Києві чоловік заманив на 15-й поверх недобудови 13-річну школярку та зґвалтував її: дитина шокувала розповіддю

У Києві чоловік зґвалтував дитину / © pixabay.com

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У Києві чоловік через соцмережі познайомився з 13-річною школяркою, завів її до закинутої багатоповерхівки та зґвалтував її.

Про це йдеться у вироку Святошинського райсуду м. Києва.

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Чоловік заманив дитину у недобудову на Святошині

Як встановив суд, 20 грудня 2025 року обвинувачений познайомився в Інтернеті з 13-річною школяркою. Наступного дня близько 16:30 він зустрів її біля станції метро «Шулявська», звідки вони поїхали до «Академмістечка».

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На зустріч дівчинка прийшла вже у стані алкогольного сп'яніння — раніше того дня вона вживала спиртне з подругою. Близько 17:30 за ініціативою чоловіка вони пішли до недобудови на площі Святошинській, 1 та піднялися на 15-й поверх нібито для огляду краєвиду. Там обвинувачений зґвалтував дитину.

Після цього дівчинка поводилася збентежено, телефонувала своєму другу та говорила про загрозу стрибнути з висоти. Близько 19:00 вона повернулася до станції метро, де сіла і почала плакати. Заплакану дитину в брудному одязі помітила працівниця метрополітену й відвела до правоохоронців, які повідомили батьків. Затримали зловмисника вже наступного ранку — 22 грудня.

Допит потерпілої за моделлю «Барнахус» та версія її матері

Через тяжкий емоційний стан дитини її допитували дистанційно за міжнародною моделлю «Барнахус» (у спеціальній «зеленій кімнаті») за участю досвідченого психолога та адвоката.

Поведінка під час допиту. Навіть попри створену довірливу атмосферу, дівчинка не змогла відповідати на установчі запитання й одразу заплакала. На запитання психолога, чи примушував її обвинувачений бути разом із ним, дитина кивком голови відповіла «так». Однак на уточнення, у чому саме полягав примус — погрозах, залякуванні чи фізичній силі, школярка сказала, що «нічого не пам'ятає», і знову розплакалася.

Висновок психолога. Фахівець пояснила таку реакцію захисним механізмом психіки на тлі сильного емоційного збудження. Комплексна психолого-психіатрична експертиза підтвердила, що через пережите у дитини розвинувся розлад адаптації (тривожно-депресивна реакція) та сформувалося почуття беззахисності.

Позиція матері. Законна представниця потерпілої розповіла в суді, що донька спершу запевняла її, нібито чоловік був незнайомий, випадково підійшов біля метро, силоміць схопив під руку, завів у недобудову, погрожував скинути з даху та побив. Жінка припускала, що садна на голові та подряпини на руці доньки — це сліди побоїв.

Позиція захисту та оцінка доказів судом

На суді обвинувачений визнав факт інтимного зв'язку, але наполягав на перекваліфікації статті на м'якшу (ч. 1 ст. 155 КК України). Він стверджував, що все відбувалося добровільно, а про вік дівчинки він нібито помилявся, вважаючи, що їй понад 16 років.

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Суд ретельно зіставив усі докази й дійшов низки важливих висновків.

Суд дійшов висновку, що школярка не розповіла батькам усієї правди, боячись їхнього осуду за вживання алкоголю та спілкування з незнайомцем. Також судмедекспертиза не підтвердила побоїв: подряпини на руці виявилися старими та ідентичними слідам на стегнах (характерними для самоушкодження), а синці на голові та колінах дівчинка могла дістати, коли в пригніченому стані качалася бетонною підлогою недобудови. Суд виключив з обвинувачення застосування фізичної сили для подолання опору. Проте наголосив: 13-річна дитина через вік не могла усвідомлювати значення вчинюваних із нею дій. Листування довело, що обвинувачений знав про її малолітній вік (дівчинка написала йому, що їй 14 років), а її дитяча худорлява тілобудова та риси обличчя не залишали в цьому жодних сумнівів.

За законом будь-який статевий контакт з особою, яка не досягла 14 років, кваліфікується виключно як зґвалтування (ч. 4 ст. 152 КК України).

Вирок суду

Колегія суддів врахувала, що чоловік раніше не був судимий та сприяв розкриттю злочину, але не визнала його каяття щирим через спроби виправдатися «помилкою у віці».

Згідно з вироком від 30 жовтня 2026 року:

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Обвинуваченого засуджено до 11 років позбавлення волі (строк відбування покарання рахується від 22 грудня 2025 року).

Суд частково задовольнив цивільний позов і зобов'язав засудженого виплатити по 300 тисяч гривень моральної компенсації потерпілій дівчинці та її матері (загалом 600 тисяч гривень).

Із засудженого також стягнуто 75 462 гривні на користь держави за проведення судових експертиз.

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