У Києві чоловіку відмовили у призначенні пенсії та оштрафували на 51 000 гривень

Дарницький районний суд Києва виніс вирок місцевому мешканцю, який намагався легалізувати фальшиву інвалідність. Чоловік планував використовувати підроблені документи МСЕК для безперешкодного виїзду за кордон, уникнення призову та незаконного отримання соціальних виплат.

Про це йдеться у вироку суду.

Схема через Telegram: як чоловік хотів оформити пенсію

За матеріалами справи, обвинувачений на початку 2024 року вступив у змову з «ділками» в Telegram. Він передав свої персональні дані для виготовлення довідки та виписки з акта огляду МСЕК.

Зловмисники виготовили фальшивку від імені Одеського обласного центру медико-соціальної експертизи, де зазначили, що чоловік нібито має ІІ групу інвалідності через загальне захворювання.

Маючи на руках «документи», чоловік вирішив діяти через державні сервіси. Використовуючи власний електронний підпис (КЕП), він подав заяву на призначення пенсії по інвалідності через Вебпортал Пенсійного фонду України.

«На підставі поданих документів йому мала бути призначена пенсія у розмірі 3040 грн 80 коп. Проте виплати не розпочалися, оскільки фахівці ПФУ виявили ознаки підробки та звернулися до правоохоронців», — йдеться у матеріалах суду.

Матеріали суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

Що заявив підозрюваний

У суді чоловік повністю визнав свою провину за трьома статтями: виготовлення та використання підроблених документів, а також замах на шахрайство. Обвинувачений пішов на угоду з прокурором, щиро розкаявся та активно сприяв розслідуванню.

Важливим фактором для пом’якшення вироку стало те, що чоловік офіційно працює і вже вніс 50 000 гривень благодійного внеску на потреби Збройних Сил України.

Рішення суду

Суд затвердив угоду про визнання винуватості. ОСОБА_3 визнано винним за ч. 3 та ч. 4 ст. 358, а також ч. 2 ст. 190 КК України.

Вирок:

Остаточне покарання — штраф у розмірі 51 000 гривень .

Стягнення на користь держави витрат на експертизу документів (3565 грн).

Конфіскація та знищення підроблених довідок МСЕК.

