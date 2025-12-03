ТСН у соціальних мережах

628
1 хв

У Києві демонтують ринок — багато людей та поліції: що відбувається

У мерії пояснили чому відбувається демонтаж і кого він стосується.

Олександр Марущак
Демонтаж на ринку

Демонтаж на ринку / © Труха

У Києві зносять ринок на Борщагівці. У Мережі публікують відео на якому помітно багато схвильованих людей і поліції. Йдеться про локацію на вулиці Зодчих.

Очевидці повідомляють, що люди намагаються чинити спротив щодо демонтажу і конфліктують з поліцейськими.

Однак у КМДА запевняють, що йдеться не про знесення ринку, а лише про демонтаж ряду з незаконних кіосків.

«Це не демонтаж ринку. А плановий демонтаж незаконно встановлених кіосків, на які у власників немає дозвільних документів. Тому зараз на місці працюють співробітники КП „Київблагоустрій“ та поліція», — розповів ТСН.ua Михайло Буділов, директор Департаменту територіального контролю міста Києва.

За його словами йдеться про МАФи у кількості до 50 одиниць. Вони були тут встановлені раніше і власники мали дозвільні документи, які вважалися чинними до 1 червня 2025 року.

«Термін дії дозвільних документів сплив ще влітку. Кіоски знаходяться на території де прокладені численні інженерні комунікації і їхнє розміщення там є небезпечним. Оскільки власники за цей час не прибрали кіоски добровільно, було заплановано їх демонтаж силами комунальних служб. Споруди будуть демонтовані найближчим часом», — пояснює ситуацію Михайло Буділов.

628
