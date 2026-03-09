- Дата публікації
Категорія
- Ексклюзив ТСН
- 189
- 1 хв
У Києві дівчина випала з вікна
На Троєщині з вікна випала дівчина: поліція встановлює причини трагедії.
У Києві дівчина випала з вікна. Трагедія сталася 9 березня на Троєщині.
Про це пишуть місцеві Telegram-канали.
«Труп, дівчина викинулась з вікна вул. Костянтина Данькевича 8», — пишуть очевидці у Мережі.
ТСН.ua звернувся за коментарем до столичної поліції.
«Особа загиблої та обставини встановлюються», — відповіли нам у поліції Києва.
Нагадаємо, чотири дні тому, 5 березня, у Києві з вікна висотки на вулиці Левка Лукʼяненка в Оболонському районі випав місцевий мешканець.