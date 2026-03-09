ТСН у соціальних мережах

У Києві дівчина випала з вікна

На Троєщині з вікна випала дівчина: поліція встановлює причини трагедії.

Місце трагедії

Місце трагедії / © із соцмереж

У Києві дівчина випала з вікна. Трагедія сталася 9 березня на Троєщині.

Про це пишуть місцеві Telegram-канали.

«Труп, дівчина викинулась з вікна вул. Костянтина Данькевича 8», — пишуть очевидці у Мережі.

ТСН.ua звернувся за коментарем до столичної поліції.

«Особа загиблої та обставини встановлюються», — відповіли нам у поліції Києва.

Нагадаємо, чотири дні тому, 5 березня, у Києві з вікна висотки на вулиці Левка Лукʼяненка в Оболонському районі випав місцевий мешканець.

