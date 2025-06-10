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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
1373
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1 хв

У Києві до ліквідації пожеж через нічну атаку залучили гелікоптер: відео

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
У Києві до ліквідації пожеж через нічну атаку залучили гелікоптер: відео

© Associated Press

На ранок 10 червня у Києві виникло багато займань через нічний обстріл російських військ. До ліквідації пожеж залучили гелікоптери.

Про це повідомляють кореспонденти ТСН.

За інформацією місцевої влади, через потужну нічну атаку у Києві пошкодження фіксують у семи районах: Деснянському, Шевченківському, Подільському, Дарницькому, Оболонському, Голосіївському, Солом’янському.

Зазначається, що сталися часткові руйнування та займання в багатоповерхівках і приватних будинках. Палали автівки і складські приміщення.

Дата публікації
Кількість переглядів
1373
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