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У Києві до ліквідації пожеж через нічну атаку залучили гелікоптер: відео
На ранок 10 червня у Києві виникло багато займань через нічний обстріл російських військ. До ліквідації пожеж залучили гелікоптери.
Про це повідомляють кореспонденти ТСН.
За інформацією місцевої влади, через потужну нічну атаку у Києві пошкодження фіксують у семи районах: Деснянському, Шевченківському, Подільському, Дарницькому, Оболонському, Голосіївському, Солом’янському.
Зазначається, що сталися часткові руйнування та займання в багатоповерхівках і приватних будинках. Палали автівки і складські приміщення.