Ексклюзив ТСН
1494
1 хв

У Києві горів будинок, де мешкає Вєрка Сердючка: що сталося

У Києві сталась пожежа.

Анна Севастьянова Ігор Сєров
У Києві горів будинок, де мешкає Вєрка Сердючка: що сталося

Будинок, де сталась пожежа. Фото: джерела ТСН.ua

У Києві на Хрещатику на вихідних горів будинок із зіркою, де, як відомо, мешкає артист Андрій Данилко. Не обійшлось без жертв.

Як повідомили в коментарі для ТСН.ua рятувальники та поліцейські, пожежа сталася на 3 поверсі в одній з квартир.

«Було загоряння побутових речей та сміття на площі 10 квадратниих метрів. Внаслідок пожежі загинула власниця квартири, жінка 1950 року народження», — розповів в коментарі для ТСН.ua речник головного управління ДСНС в м.Києві Павло Петров.

Фото: джерела ТСН.ua / © ТСН

Фото: джерела ТСН.ua / © ТСН

За даними рятувальників, помешкання було захаращене сміттям.

Своєю чергою, прес-офіцерка Печерського райуправління поліції Києва Катерина Шостак додала, що за попередньою інформацією сталося замикання у холодильнику, внаслідок чого виникла пожежа, яка перекинулася на сміття.

Нагадаємо, у Києві дрон РФ обірвав життя талановитої 19-річної Анастасії Маслій.

1494
