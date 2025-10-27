У Києві горів будинок, де мешкає Вєрка Сердючка: що сталося

Будинок, де сталась пожежа. Фото: джерела ТСН.ua

Реклама

У Києві на Хрещатику на вихідних горів будинок із зіркою, де, як відомо, мешкає артист Андрій Данилко. Не обійшлось без жертв.

Як повідомили в коментарі для ТСН.ua рятувальники та поліцейські, пожежа сталася на 3 поверсі в одній з квартир.

«Було загоряння побутових речей та сміття на площі 10 квадратниих метрів. Внаслідок пожежі загинула власниця квартири, жінка 1950 року народження», — розповів в коментарі для ТСН.ua речник головного управління ДСНС в м.Києві Павло Петров.

Реклама

Фото: джерела ТСН.ua / © ТСН

За даними рятувальників, помешкання було захаращене сміттям.

Своєю чергою, прес-офіцерка Печерського райуправління поліції Києва Катерина Шостак додала, що за попередньою інформацією сталося замикання у холодильнику, внаслідок чого виникла пожежа, яка перекинулася на сміття.

Нагадаємо, у Києві дрон РФ обірвав життя талановитої 19-річної Анастасії Маслій.