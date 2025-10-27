- Дата публікації
У Києві горів будинок, де мешкає Вєрка Сердючка: що сталося
У Києві сталась пожежа.
У Києві на Хрещатику на вихідних горів будинок із зіркою, де, як відомо, мешкає артист Андрій Данилко. Не обійшлось без жертв.
Як повідомили в коментарі для ТСН.ua рятувальники та поліцейські, пожежа сталася на 3 поверсі в одній з квартир.
«Було загоряння побутових речей та сміття на площі 10 квадратниих метрів. Внаслідок пожежі загинула власниця квартири, жінка 1950 року народження», — розповів в коментарі для ТСН.ua речник головного управління ДСНС в м.Києві Павло Петров.
За даними рятувальників, помешкання було захаращене сміттям.
Своєю чергою, прес-офіцерка Печерського райуправління поліції Києва Катерина Шостак додала, що за попередньою інформацією сталося замикання у холодильнику, внаслідок чого виникла пожежа, яка перекинулася на сміття.
