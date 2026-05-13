У Києві готують нові тарифи на проїзд у громадському транспорті: що відомо

У Києві зросте вартість проїзду в громадському транспорті

У Києві триває підготовка до перегляду вартості проїзду в громадському транспорті. Ціна однієї поїздки має зрости, а от якою вона буде точно, зараз вираховують у Департаменті економіки та інвестицій КМДА.

У Департаменті транспортної інфраструктури зазначають, що зі свого боку виконали всі необхідні кроки: розрахунки собівартості від КП «Київський метрополітен» та КП «Київпастранс» уже надані.

Згідно з ними, собівартість поїздки в метро становить понад 64 грн, а в наземному транспорті — 44 грн. Кінцева вартість для пасажирів залежатиме від рішення фахівців Департаменту економіки та інвестицій КМДА. Також там розглядають ціну єдиного квитка, якщо такий буде запроваджено у столиці.

Нагадаємо, історія зі здорожчанням проїзду в громадському транспорті Києва розпочалася понад місяць тому. Про такі наміри ще 7 квітня заявив мер Віталій Кличко, пояснивши необхідність зміни тарифів навіть під час війни. Містяни вже встигли обговорити майбутнє подорожчання, розкритикувати його і врешті про нього забути.

Наразі киян продовжують перевозити за тарифом 8 гривень. Однак це не означає, що змін не буде. Ймовірно, вони припадуть на літні місяці, як це вже траплялося під час попередніх переглядів тарифів. Департамент економіки та інвестицій КМДА наразі продовжує роботу над підрахунками та тримає інтригу. Там поки не називають кінцевої вартості проїзду у метро та наземному транспорті, а також не коментують ані запровадження єдиного квитка, ані вартість поїздок у разі їх купівлі «гуртом».

На запит ТСН.ua директорка Департаменту Наталія Мельник повідомила, що вони отримали звернення КП «Київський метрополітен» та КП «Київпастранс» щодо необхідності перегляду діючої вартості проїзду в міському пасажирському транспорті, який працює в звичайному режимі руху, та додані до них відповідні розрахункові документи на даний час опрацьовуються в Департаменті згідно передбачених процедур та нормативних вимог законодавства України.

«Після прийняття відповідного управлінського рішення інформація за результатами розгляду вищезазначених звернень підприємств транспорту буде оприлюднена у строки та згідно процедури встановленої законодавством України», — коротко зауважила TСН.ua Наталія Мельник.

У Департаменті додають, що проєкт розпорядження щодо нових тарифів має з’явитися на сайті КМДА вже найближчим часом. Саме тоді процедуру зміни вартості проїзду буде офіційно запущено.

