Ексклюзив ТСН
2724
1 хв

У Києві ІТівець у ТЦК заявив, що "не хоче служити в ЗСУ, і його відпустили”: несподіване закінчення

ІТівець відмовився від повістки, проте в суді він це спростовував.

Марія Бойко
Мобілізація в Україні

Мобілізація в Україні / © ТСН

У Києві до 3 років позбавлення волі засудили працівника ІТ, який відмовився від мобілізації.

Про це йдеться у вироку Голосіївського районного суду м. Києва від 13 жовтня 2025 року.

За даними суду, чоловік у січні 2023 року пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до мобілізації. Тоді ж житель Києва відмовився отримувати бойову повістку та ухилився від призову до армії.

На суді чоловік провину заперечив. Він заявив, що «бойову повістку йому не вручали, він не був у встановленому порядку повідомлений про необхідність з`явитися до ТЦК та СП ні 18.01.2023 р. о 09:00, ні в будь-який інший день. Просив ухвалити виправдувальний вирок». Він додав, що нібито працівник ТЦК «покликав його до кабінету, запитав, чи хоче він проходити службу в ЗСУ, на що він відповів, що не хоче». Після цього він покинув військкомат.

Матеріали суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

Матеріали суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

Цю заяву підтримав також і захисник обвинуваченого.

Працівники ТЦК зазначили, що підсудного хотіли відправити до ТРО, щоб він був оператором дрона, проте той відмовився.

«Він отримання повістки обвинувачений відмовився, посилаючись на те, що працює в ІТ-сфері та має хорошу роботу», — заявив один з військових.

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ. Його засудили до 3 років позбавлення волі.

2724
