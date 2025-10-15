- Дата публікації
У Києві ІТівець у ТЦК заявив, що "не хоче служити в ЗСУ, і його відпустили”: несподіване закінчення
ІТівець відмовився від повістки, проте в суді він це спростовував.
У Києві до 3 років позбавлення волі засудили працівника ІТ, який відмовився від мобілізації.
Про це йдеться у вироку Голосіївського районного суду м. Києва від 13 жовтня 2025 року.
За даними суду, чоловік у січні 2023 року пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до мобілізації. Тоді ж житель Києва відмовився отримувати бойову повістку та ухилився від призову до армії.
На суді чоловік провину заперечив. Він заявив, що «бойову повістку йому не вручали, він не був у встановленому порядку повідомлений про необхідність з`явитися до ТЦК та СП ні 18.01.2023 р. о 09:00, ні в будь-який інший день. Просив ухвалити виправдувальний вирок». Він додав, що нібито працівник ТЦК «покликав його до кабінету, запитав, чи хоче він проходити службу в ЗСУ, на що він відповів, що не хоче». Після цього він покинув військкомат.
Цю заяву підтримав також і захисник обвинуваченого.
Працівники ТЦК зазначили, що підсудного хотіли відправити до ТРО, щоб він був оператором дрона, проте той відмовився.
«Він отримання повістки обвинувачений відмовився, посилаючись на те, що працює в ІТ-сфері та має хорошу роботу», — заявив один з військових.
Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ. Його засудили до 3 років позбавлення волі.
