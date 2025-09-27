У Києві колектори "вибиватимуть" борги за комуналку: з чого все почалося

У Києві колектори стягуватимуть борги за утримання будинків

У Києві колектори стягуватимуть борги за утримання будинків та прибудинкової території. За інформацією з системи ProZorro, КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Оболонського району» замовила ці послуги на 1,5 млн грн.

Агентство-переможець тендеру займатиметься стягненням заборгованості за послуги з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій. Боржники з Оболоні можуть до Нового року очікувати настирливих дзвінків та повідомлень з вимогою сплатити кошти.

Звідки взялися борги?

Олег Попенко, голова Спілки споживачів комунальних послуг України, пояснює, що це наслідок скандального конкурсу управителів багатоквартирних будинків, який відбувся на початку 2025 року.

«Під час конкурсу зафіксували численні порушення законодавства. У результаті управителями стали старі керуючі компанії, які одразу вдвічі підвищили вартість послуг. Люди відмовилися платити за завищеними тарифами, адже послуги часто не надавалися взагалі, іноді не належним чином», — каже експерт.

Він додає, що попри розголос, влада Києва не відреагувала, а незаконний конкурс не скасували.

За 1,5 мільйона вимагатимуть 7,5 мільйона

Олег Попенко зазначає, що керуюча компанія Оболонського району вирішила витратити 1,5 млн грн, щоб «вибити» з людей 7,5 млн грн боргів до Нового року.

«Це дуже цинічно: провести незаконний конкурс, підвищити тарифи та змушувати людей платити. Гадаю, інші райони Києва підуть цим же шляхом, винаймаючи колекторів за комунальні кошти», — зауважує він.

На думку експерта, хоча закон не забороняє наймати колекторів, сама ситуація свідчить про однобоку роботу законодавства, яке захищає монополістів, а не простих громадян.

Оголошення про тендер

Що варто знати власникам квартир?

Експерт наголошує, що більшість мешканців не усвідомлюють, що вони є співвласниками багатоквартирного будинку.

«Люди вважають, що будинок належить комусь іншому: ЖЕКу, ОСББ чи КМДА. Через це вони бояться конфліктів та не звертаються до суду. Наприклад, коли підвищили тарифи, люди висловили обурення в соцмережах, але до суду позов так ніхто й не подав. Щоб щось змінити, люди мають самі відстоювати свої права», — пояснює Попенко.

Для зняття соціальної напруги експерт пропонує скасувати скандальний конкурс та підвищення тарифів, провести новий конкурс і встановити адекватну оплату.

Як протидіяти колекторам?

Поки влада зволікає, колектори будуть надсилати листи, телефонувати та зустрічатися з боржниками.

Олег Попенко радить:

Ігнорувати дзвінки : можна заблокувати номер телефону та не спілкуватися з колекторами.

Вести активне листування з керуючою компанією : у листах підкреслювати, що ви не згодні з умовами договору, оскільки компанія не виконує своїх обов’язків (наприклад, не прибирає територію, не проводить капітальних ремонтів, дератизацію тощо).

Вимагати акти виконаних робіт: це допоможе довести, що послуги не були надані.

«Це складна боротьба, більшість людей не готові до тривалого протистояння, особливо під час війни», — підсумовує експерт.