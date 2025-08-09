ТСН у соціальних мережах

У Києві кози скачуть по автомобілях: хто винен — господарі чи машини, припарковані де трапиться

Власники автомобілів вимагають від влади припинити вільний випас кіз на Позняках.

У Києві спалахнув конфлікт між мешканцями багатоповерхівки та приватного сектору на Позняках. Причина — кози, які вільно випасаються на території мікрорайону, обмеженого вулицями Урлівською, Анни Ахматової та Княжим затоном.

Власники автомобілів стверджують, що тварини лізуть на машини, псуючи їх копитами. Через це вони створили петицію з вимогою притягнути господарів кіз до відповідальності. Звернення вже набрало понад 700 голосів, але для його розгляду міською владою необхідно зібрати шість тисяч.

У чому звинувачують кіз?

Авторка петиції Оксана Барачук зазначає, що кози щодня випасаються на прибудинковій території. Вони вільно пересуваються між припаркованими автомобілями і часто вилазять на капоти, створюючи загрозу пошкодження майна.

«Досить важко пояснити страховій компанії, що саме коза пошкодила автомобіль, а ще складніше — довести це в судовому порядку та домогтися справедливого відшкодування завданої шкоди», — пише вона.

Оксана Барачук додає, що через вільний випас тварин:

  • пошкоджуються декоративні дерева та інші зелені насадження;

  • прибудинкова територія забруднюється фекаліями;

  • фіксуються непоодинокі випадки пошкодження автомобілів;

  • створюється потенційна небезпека для дітей та мешканців будинку.

Автори петиції вимагають поставити паркан і заборонити вільний випас кіз, а власників тварин притягнути до відповідальності. Вони вважають, що підписання цього звернення — єдиний ефективний спосіб привернути увагу влади та вирішити проблему.

Автомобілі — як підставки для кіз

Водночас мешканці, які живуть тут багато років, уже звикли до сусідства з тваринами. Люди підгодовують кіз, а діти можуть їх погладити.

«Власниця приватного сектору тримає кіз уже багато років. Місцеві ходили до будинку „у ямі на Позняках“, як до зоопарку — екзотика посеред кам’яних джунглів. А те, що зараз кози лізуть на автомобілі, — це ще й відповідальність автовласників, бо вони хаотично ставлять свої автівки як хочуть і де хочуть, навіть на зеленій зоні й під деревами. От кози й лізуть по них до гілок. То може, почати з двоногих порушників?» — каже місцевий мешканець Олександр.

Інші мешканці також вагаються, чи підписувати петицію.

«Таке враження, що кози винні в усіх бідах мешканців мікрорайону. Ніби йдеться про стадо з десятків тварин. Звісно, певний порядок на території приватного сектору треба навести. Але ж ці кози ходять лише там, де на деревах є низькі гілки або ростуть кущі. Дуже сумнівно, що їх настільки багато, що вони масово псують автівки та нищать зелені насадження», — каже Ольга, мешканка вулиці Анни Ахматової.

Що кажуть у КМДА?

Якщо петиція набере необхідну кількість голосів, її розглядатиме міська влада. Посадовці КМДА, з якими ми поспілкувалися, сумніваються у можливості швидкого розв’язання конфлікту, бо він стосується приватної власності — з одного боку кози, а з іншого — автомобілі.

Щодо порушень правил благоустрою, то тут міська влада може вплинути на власника з вимогою усунути їх, якщо такі є.

