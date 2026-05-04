У Києві люди натовпом перебігають дорогу, ризикуючи життям: що відбувається (відео)

Біля метро Чернігівська у Києві пішоходи масово перебігають дорогу з порушенням ПДР

У Києві через розпочатий капітальний ремонт на шляхопроводі поруч зі станцією метро «Чернігівська», фіксують масове перебігання дороги пішоходами. Десятки людей перебігають вулицю перед колесами машин.

На відео, яке з’явилося в Мережі видно, як кілька десятків людей починають раптово та хаотично перебігати дорогу, по якій курсує легковий транспорт. Пішоходи відверто порушують правила дорожнього руху та ризикують власним життям та здоров’ям, бо у цьому місці переходити проїзджу частину заборонено.

Дехто з дописувачів нарікає на погану організацію безпечного трафіку пішоходів з боку КМДА на час виконання ремонтних робіт.

У Києві люди натовпом перебігають дорогу. / © соцмережі

У Департаменті транспортної інфраструктури КМДА розповідають, що наразі біля станції метро «Чернігівська» тривають роботи в межах капітального ремонту транспортної розв’язки.

«Рух організовано за тимчасовою схемою, погодженою з патрульною поліцією. Випадки масового переходу дороги поза визначеними місцями тут зафіксовано вперше. Розуміємо, що під час робіт орієнтуватися складніше, однак трохи далі наявний підземний пішохідний перехід, яким можна безпечно скористатися», — повідомили ТСН.ua у Департаменті.

Фахівці підтверджують, що перехід дороги у спосіб, зафіксований на відео, є небезпечним і неприпустимим, адже люди фактично потрапляють на територію будівельного майданчика, де тривають роботи.

«Поточна схема є компромісною: вона дозволяє зберегти необхідну інтенсивність руху транспорту та забезпечити безпечні пішохідні маршрути, навіть якщо вони довші. Крім того, для зменшення транспортного навантаження було перерозподілено рух вулицями Кіото та Малишка», — пояснюють транспортники.

У департаменті закликають пішоходів дотримуватися правил дорожнього руху та не наражати на небезпеку себе, водіїв та інших учасників дорожнього руху.

Нагадаємо, що у Києві з 25 квітня до 30 листопада 2026 року триватиме капітальний ремонт шляхопроводу біля метро «Чернігівська» (перетин вул. Миропільської та Броварського проспекту). На період виконання робіт рух шляхопроводом повністю обмежено.

