ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
54
Час на прочитання
2 хв

У Києві лютує коронавірус: що відомо про нові штами та госпіталізації

Кількість інфікованих зросла вчетверо, а госпіталізацій — удвічі. Деталі про нові субваріанти «Омікрону» Stratus та Nimbus.

Автор публікації
Фото автора: Олександр Марущак Олександр Марущак
нові штами Stratus та Nimbus

У Києві активно циркулює новий субваріант «Омікрону» під назвою Stratus

У Києві кількість хворих на коронавірус зросла у чотири рази порівняно з минулим тижнем. Про це ТСН.ua повідомив головний державний санітарний лікар Києва, генеральний директор ДУ «Київський міський ЦКПХ МОЗ» Сергій Чумак.

Серед інфікованих 11% становлять діти, а 89% — дорослі. При цьому 60% хворих — це люди віком від 30 до 60 років. За словами Чумака, попри значне зростання, загальний рівень захворюваності все ще нижчий, ніж минулого року.

Зростання госпіталізацій

Кількість госпіталізацій у столиці також збільшилася удвічі. Найбільше до лікарень потрапляють дорослі — 75% від загальної кількості госпіталізованих. До столичних реанімацій потрапило 9 пацієнтів.

Новий штам Stratus атакує Київ

Сергій Чумак підтвердив, що у Києві активно циркулює новий субваріант «Омікрону» під назвою Stratus. Його особливість — ускладнення, що вражають верхні дихальні шляхи. Типові симптоми: закладений ніс, лоскіт або біль у горлі. Крім того, спостерігаються загальні симптоми, такі як втома та підвищена температура.

На підході штам Nimbus

За інформацією Центру громадського здоров’я, в Україні виявлено один випадок нового субваріанта Nimbus. Наразі триває його дослідження. Зразки хворих вибірково відправляють на секвенування, тому на виявлення вірусу в Києві потрібен час. Ймовірно, симптоми Nimbus будуть схожими на Stratus.

Як поширюється інфекція

Обидва штами є субваріантами «Омікрону» і мають схожі симптоми.

За словами Сергія Чумака, активна міграція населення у серпні, пов’язана з відпустками та переміщеннями по країні, сприяє поширенню інфекції. Також ризик зростає через відвідування бомбосховищ, де люди перебувають без захисних масок.

Вакцинація — єдиний захист

Фахівець наголошує, що при перших симптомах хвороби необхідно залишатися вдома. Якщо потрібно вийти, варто одягати захисну маску.

Сергій Чумак підкреслює, що вакцинація — це єдиний ефективний спосіб профілактики, який допомагає уникнути ускладнень. Він зазначає, що кияни активізувалися у питанні вакцинації, про що свідчить збільшення заявок на постачання вакцини до закладів охорони здоров’я. Безкоштовна вакцина є у вільному доступі в столиці.

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie