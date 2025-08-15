- Дата публікації
У Києві лютує коронавірус: що відомо про нові штами та госпіталізації
Кількість інфікованих зросла вчетверо, а госпіталізацій — удвічі. Деталі про нові субваріанти «Омікрону» Stratus та Nimbus.
У Києві кількість хворих на коронавірус зросла у чотири рази порівняно з минулим тижнем. Про це ТСН.ua повідомив головний державний санітарний лікар Києва, генеральний директор ДУ «Київський міський ЦКПХ МОЗ» Сергій Чумак.
Серед інфікованих 11% становлять діти, а 89% — дорослі. При цьому 60% хворих — це люди віком від 30 до 60 років. За словами Чумака, попри значне зростання, загальний рівень захворюваності все ще нижчий, ніж минулого року.
Зростання госпіталізацій
Кількість госпіталізацій у столиці також збільшилася удвічі. Найбільше до лікарень потрапляють дорослі — 75% від загальної кількості госпіталізованих. До столичних реанімацій потрапило 9 пацієнтів.
Новий штам Stratus атакує Київ
Сергій Чумак підтвердив, що у Києві активно циркулює новий субваріант «Омікрону» під назвою Stratus. Його особливість — ускладнення, що вражають верхні дихальні шляхи. Типові симптоми: закладений ніс, лоскіт або біль у горлі. Крім того, спостерігаються загальні симптоми, такі як втома та підвищена температура.
На підході штам Nimbus
За інформацією Центру громадського здоров’я, в Україні виявлено один випадок нового субваріанта Nimbus. Наразі триває його дослідження. Зразки хворих вибірково відправляють на секвенування, тому на виявлення вірусу в Києві потрібен час. Ймовірно, симптоми Nimbus будуть схожими на Stratus.
Як поширюється інфекція
Обидва штами є субваріантами «Омікрону» і мають схожі симптоми.
За словами Сергія Чумака, активна міграція населення у серпні, пов’язана з відпустками та переміщеннями по країні, сприяє поширенню інфекції. Також ризик зростає через відвідування бомбосховищ, де люди перебувають без захисних масок.
Вакцинація — єдиний захист
Фахівець наголошує, що при перших симптомах хвороби необхідно залишатися вдома. Якщо потрібно вийти, варто одягати захисну маску.
Сергій Чумак підкреслює, що вакцинація — це єдиний ефективний спосіб профілактики, який допомагає уникнути ускладнень. Він зазначає, що кияни активізувалися у питанні вакцинації, про що свідчить збільшення заявок на постачання вакцини до закладів охорони здоров’я. Безкоштовна вакцина є у вільному доступі в столиці.