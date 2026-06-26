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- Ексклюзив ТСН
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У Києві лось забіг до житлового будинку — що сталося
Дику тварину довелося тимчасово приспати, щоб винести на вулицю.
У Києві лось забіг до під’їзду житлового будинку. Незвична пригода трапилася у Святошинському районі Києва.
Можна собі уявити реакцію місцевих мешканців, коли у твоєму парадному замість сусідів — дика тварина. До цього мешканці повідомляли, що вулицями мікрорайону бігає лось. Ймовірно, що тварину щось сильно налякало і вона забігла до парадного, а вийти звідти самостійно не змогла.
У Мережі з’явилося відео, як з під’їзду житлового будинку лося виносять троє чоловіків у присутності працівника поліції.
Чоловікам довелося добряче напружитися, щоб винести чималу тушу через вузькі двері. Відомо, що перед цим лосеві вкололи снодійне.
Інформацію про інцидент з лосем ТСН.ua підтвердили у патрульній поліції Києва. Там запевняють, що від візиту дикої тварини до житлового будинку, ніхто з мешканців не постраждав. І з лосем також все добре.
«Тварина ціла і неушкоджена. Під контролем зоозахисників та єгера тварину приспали і перевезли до лісництва під Києвом. Там його відпустили на волю», — повідомили ТСН.ua у патрульній поліції Києва.
Нагадаємо, на виїзді за столиці сталася серйозна ДТП за участі лося та автівки. Внаслідок аварії постраждав водій, рух транспорту ускладнений.
У Мережі поширили кадри з місця аварії. На них видно лося, який лежить на проїжджій частині, а поруч — автомобіль із пошкодженнями після зіткнення.