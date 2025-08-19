ТСН у соціальних мережах

Ексклюзив ТСН
190
1 хв

У Києві молода жінка випала з вікна на 18 поверсі: що кажуть у поліції

Жінка загинула на місці. У поліції уточнили, що загибла мешкала у цьому самому будинку.

Фото автора: Олександр Марущак Олександр Марущак Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Жінка загинула на місці

Жінка загинула на місці / © unsplash.com

У Києві стався трагічний випадок. У Дарницькому районі, на вулиці Ревуцького, 40В, молода жінка випала з вікна на 18 поверсі.

На жаль, жінка загинула.

Про це ТСН.ua розповіли у поліції Києва.

У поліції уточнили, що загибла мешкала у цьому самому будинку.

«Щодо події. Загибла — жінка 1992 року народження, мешкала в цьому будинку на 18 поверсі. Мотиви скоєного встановлюються», — сказали нам у поліції.

