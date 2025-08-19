- Дата публікації
-
- Категорія
- Ексклюзив ТСН
- Кількість переглядів
- 190
- Час на прочитання
- 1 хв
У Києві молода жінка випала з вікна на 18 поверсі: що кажуть у поліції
Жінка загинула на місці. У поліції уточнили, що загибла мешкала у цьому самому будинку.
У Києві стався трагічний випадок. У Дарницькому районі, на вулиці Ревуцького, 40В, молода жінка випала з вікна на 18 поверсі.
На жаль, жінка загинула.
Про це ТСН.ua розповіли у поліції Києва.
У поліції уточнили, що загибла мешкала у цьому самому будинку.
«Щодо події. Загибла — жінка 1992 року народження, мешкала в цьому будинку на 18 поверсі. Мотиви скоєного встановлюються», — сказали нам у поліції.
Нагадаємо, під Києвом жінка загинула під колесами потяга, переходячи залізницю у невстановленому місці.