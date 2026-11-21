У Києві можуть масово закритися ресторани / © Pixabay

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Майже кожен десятий київський заклад планує призупинити роботу на зиму. А ті, що працюватимуть, досі не знають, чи почне від 4 грудня діяти урядова постанова, згідно з якою в кожному закладі має бути укриття. Попри обіцянку прем’єр-міністра відтермінувати запровадження цієї вимоги, офіційного рішення досі немає.

Отже, підприємці кажуть: часу мало, а правила незрозумілі. Чи треба кожному закладу будувати власне укриття і хто за це платитиме — з’ясовувала кореспондентка ТСН Крістіна Черновалова.

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Чому підприємці обурені новими правилами

Податки, постійні тривоги і відсутність відвідувачів, а тепер ще й обов’язок забезпечити людей укриттям.

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У закладі Дмитра Погребицького останні кілька місяців стало помітно тихіше, ніж зазвичай. За столиками відпочивають лише кілька гостей, і це нова реальність від початку осені, каже підприємець.

Дмитро Погребицький, співвласник мережі ресторанів: «Але я вам скажу відверто: цей рік і цей період, починаючи з серпня місяця, за майже п’ять років війни — найважчий за всі роки війни. Тому бізнес стикається з дуже великими викликами, пов’язаними з фінансами».

Дедлайн 4 грудня чи 4 березня: юридична плутанина з постановою уряду

Постанова уряду з новими вимогами роботи бізнесу під час тривоги з’явилася у вересні. Саме вона і розділила тривоги на червону і жовту, під час якої можна працювати. Щоправда, за умови наявності «безпечного простору». На підготовку дали три місяці — до 4 грудня.

Підприємці одразу заявили: часу облаштувати укриття обмаль і виконати ці вимоги неможливо. За кілька тижнів після цього прем’єр-міністр Сергій Корецький заявив — уряд піде назустріч та змістив дедлайн до 4 березня.

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Сергій Корецький, прем’єр-міністр України: «Ми продовжуємо дію постанови, бо не можемо допустити зупинки економіки та життєдіяльності країни. Хочу нагадати, що два місяці тому уряд ініціював ці зміни. Однак ми побачили, що значна частина підприємств навіть не почала виконувати базові вимоги щодо безпеки людей».

Але станом на 13 листопада нову постанову ще не опублікували. Тому офіційний строк поки не змінився — 4 грудня, пояснює юрист.

Михайло Ілляшев, юрист: «Тобто, як попередньо було визначено 4 грудня, так воно і залишається. І всі розмови про те, що змістилося — це поки що лише розмови й обіцянки прем’єр-міністра. У документах воно не знаходить свого підтвердження».

Підприємців хвилює не лише термін. Вони не розуміють, яким саме має бути безпечний простір і як його облаштувати, адже в постанові немає ніякої конкретики.

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Тарас Ковальчук, президент Національної ресторанної асоціації: «Ми не розуміємо, які правила будуть виписані, як взагалі ця історія буде працювати, ми теж не розуміємо. І, в принципі, навіть 4 березня для нашої галузі не вирішує проблему».

Позиція ДСНС: що таке «безпечний простір» і чи треба будувати сховище з нуля

У ДСНС пояснюють: усі ці вимоги — це не ускладнення роботи, а навпаки — пошук варіантів, аби бізнес міг працювати, а не припиняти роботу під час постійних тривог.

При цьому закиди, що кожен має будувати власне укриття, відкидають, а наголошують — йдеться про облаштування «безпечного для відвідувачів місця». Це можуть бути підвали, цокольні поверхи або кімнати всередині будівлі за правилом «двох стін». Якщо це неможливо — ще один варіант: домовитися про доступ до укриття неподалік. Для вищих будинків відстань — до 300 метрів, для нижчих — до 500.

Віктор Вітовецький, директор Департаменту цивільного захисту та превентивної діяльності ДСНС України: «Держава дає спосіб функціонування навіть у жовтий рівень шляхом влаштування безпечного простору. Мені здається, з боку держави, ну, максимальне сприяння простежується от у тих кроках, які зараз робить держава. Тому я думаю, що суспільство має право розраховувати на відповідальність з боку суб’єкта господарювання щодо влаштування таких просторів».

Зимова пауза для 10% ресторанів Києва: як виживає галузь

Ресторатор Дмитро каже: підприємці готові дбати про безпеку людей, але хочуть зрозуміти, звідки взяти на це гроші. Як варіант пропонують гранти від держави на будівництво таких приміщень.

Дмитро Погребицький, співвласник ресторанів Pesto Café: «Чесно, всі здивовані, що майже п’ять років держава не будувала, і потім держава вирішила: ну окей, давайте, хай підприємці це зроблять. І якщо держава так каже, то вона повинна дати або механізм, або якісь гранти, або якісь терміни, або якісь кредити, або якісь умови на будівництво цих укриттів».

Для тих, хто вирішив усе ж таки будувати власне укриття, в Києві відкрили «єдине вікно» для бізнесу. Саме там бізнес може отримати консультації щодо мобільних укриттів.

І поки одні шукають рішення щодо будівництва сховищ, інші ресторани планують зимову паузу. За даними Національної ресторанної асоціації України, роботу вирішили призупинити близько 10% київських закладів. І президент асоціації не певен, що навесні всі вони знову відчиняться.

Тарас Ковальчук, президент Національної ресторанної асоціації: «Вони закриваються назавжди, а не лише на зимовий період. Вони не відкриються навесні. Неможливо закрити ресторан на місяць, два, три».

Наприклад, у мережі кафе Дмитра на початку вересня закрили сім ресторанів. Причина — неприбутковість. Однак за кілька місяців вдалося знову відкрити три з них, бо домовилися з торговельними центрами про дешевшу оренду.

Дмитро Погребицький, співвласник ресторанів Pesto Café: «Ми адаптувалися, ми скоротили персонал, ми порізали свої витрати. Ми провели дуже багато зустрічей із власниками торговельних центрів, із топменеджерами торговельних центрів. Вони пішли назустріч, ми знайшли спільну модель існування нашого бізнесу».

До відключень світла й води бізнес уже пристосувався: має генератори й запаси. А от тривалі повітряні тривоги й далі впливають на відвідуваність. Підприємці сподіваються: якщо людям буде де сховатися, вони частіше повертатимуться до закладів. А ресторани зможуть продовжити роботу — і підтримувати економіку країни.

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