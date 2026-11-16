У Києві на Подолі пара займалася сексом на очах в ошелешених перехожих

У Києві чоловік займався сексом посеред вулиці / © УНІАН

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Подільський районний суд Києва визнав місцевого мешканця винним у дрібному хуліганстві через задоволення статевих потреб у громадському місці. Чоловік пояснив поліції, що в такий спосіб вони з коханою святкували майбутнє весілля.

Про це йдеться у постанові суду від 9 листопада 2026 року.

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Обставини інциденту на вулиці Спаській

Інцидент стався увечері 14 серпня 2026 року близько 20:30 за адресою вулиця Спаська, 5 (Подільський район столиці). За матеріалами справи, чоловік разом із дівчиною «задовольняв статеві потреби просто у громадському місці, чим порушив громадський порядок».

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Матеріали суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

Правоохоронці склали на порушника адміністративний протокол за ст. 173 КУпАП (дрібне хуліганство). Під час оформлення матеріалів чоловік підписав протокол без жодних зауважень, а в письмових поясненнях не став заперечувати провину.

Він пояснив, що святкував зі своєю нареченою майбутнє весілля, і дівчина вирішила зробити йому «інтимне задоволення», не звертаючи уваги на перехожих. Також факт орального статевого акту у громадському місці був зафіксований на відеозаписі, який долучили до матеріалів справи.

Що вирішив суд

Порушник тричі проігнорував судові засідання — у вересні, жовтні та листопаді. Поліція не змогла забезпечити його примусовий привід, тож суд розглянув справу за відсутності чоловіка, посилаючись на практику ЄСПЛ про те, що сторони зобов’язані самі цікавитися перебігом відомого їм провадження.

Рішення суду:

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визнати чоловіка винним за ст. 173 КУпАП (дрібне хуліганство);

призначити адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 119 гривень (7 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян);

стягнути на користь держави 665 гривень 60 копійок судового збору.

Якщо порушник не сплатить штраф протягом 15 днів, виконавча служба стягне з нього суму в подвійному розмірі. Чи покарають його партнерку, в матеріалах суду не йдеться.

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