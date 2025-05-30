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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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670
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У Києві на станції метро "Вокзальна" утворилися величезні черги: в чому річ (відео)

«Київський метрополітен» прокоментував черги на станції «Вокзальна», зазначивши, що це пов’язано з випускниками.

Автори публікації
Фото автора: Олександр Марущак Олександр Марущак Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Станція метро «Вокзальна»

Станція метро «Вокзальна» / © УНІАН

У Києві на станції метро «Вокзальна» 30 травня виникли величезні черги, які зняли на відео. Причиною скупчення людей стала велика кількість випускників на станції.

Про це в коментарі ТСН.ua повідомили у пресслужбі «Київського метрополітену».

Як пояснили представники столичної підземки, на станції метро «Вокзальна» близько 13:40 перебувало багато випускників. Через це протягом певного часу на станції була черга. Усе минулося спокійно та без скарг.

Проблем із перевезеннями не було. Наразі все працює у штатному режимі.

Зазначається, що загалом цього дня у київському метро на різних станціях спостерігається велика кількість випускників.

До слова, раніше у травні в Києві біля станції метро «Деміївська» помітили незвичного пасажира — живого гусака.

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Дата публікації
Кількість переглядів
670
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