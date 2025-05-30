- Дата публікації
-
- Категорія
- Ексклюзив ТСН
- Кількість переглядів
- 670
- Час на прочитання
- 1 хв
У Києві на станції метро "Вокзальна" утворилися величезні черги: в чому річ (відео)
«Київський метрополітен» прокоментував черги на станції «Вокзальна», зазначивши, що це пов’язано з випускниками.
У Києві на станції метро «Вокзальна» 30 травня виникли величезні черги, які зняли на відео. Причиною скупчення людей стала велика кількість випускників на станції.
Про це в коментарі ТСН.ua повідомили у пресслужбі «Київського метрополітену».
Як пояснили представники столичної підземки, на станції метро «Вокзальна» близько 13:40 перебувало багато випускників. Через це протягом певного часу на станції була черга. Усе минулося спокійно та без скарг.
Проблем із перевезеннями не було. Наразі все працює у штатному режимі.
Зазначається, що загалом цього дня у київському метро на різних станціях спостерігається велика кількість випускників.
До слова, раніше у травні в Києві біля станції метро «Деміївська» помітили незвичного пасажира — живого гусака.