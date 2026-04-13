У Києві на Столичному шосе перекинувся сміттєвоз: рух транспорту ускладнено (відео)

ДТП на Столичному шосе / © Патрульна поліція Києва

У понеділок, 13 квітня, у Києві сталася серйозна ДТП. На Столичному шосе в районі Видубичів перекинулася вантажівка-сміттєвоз. Через аварію зі сміттєвозом рух транспорту ускладнений в обох напрямках.

«До уваги учасників дорожнього руху У звʼязку з ДТП на шосе Столичному, рух транспорту ускладнений в обох напрямках. Врахуйте цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки», — йдеться у повідомленні патрульної поліції.

Сміттєвоз перевернувся вверх колесами, а конструкція транспортного засобу перекрила рух двома смугами шосе. На місці події працюють патрульні поліцейські.

«Патрульні наразі з’ясовують всі обставини події. Поки інформації про потерпілих немає, але на місці також працюють медики. Через перекидання сміттєвоза спостерігається ускладнення руху в обидва боки Столичного шосе», — розповіли ТСН.ua у патрульній поліції Києва.

Зараз на Столичному шосе, незначне ускладнення руху транспорту в обидва боки (лівими смугами). Але ймовірно, що затор зростатиме. Сміттєвоз потрібно перевернути і поставити на колеса, щоб прибрати з шосе. До цих робіт залучатимуть рятувальників та автокран. Ймовірно, що ускладнення руху на Столичному шосе триватиме кілька годин.

Дата публікації 10:44, 13.04.26

