У Києві обмежуватимуть рух мостом до грудня: що планують зробити за 15 мільйонів

Парковий міст / © УНІАН

Реклама

У Києві обмежили рух пішоходів по Парковому мосту через Дніпро на Труханів острів. У КК «Київавтодор» повідомляють, що із 21 серпня до 20 грудня частково обмежуватимуть рух пішоходів та велосипедистів. У цей період дорожники планують виконати ремонт мостового полотна.

Багатьох киян цікавить, навіщо потрібен ремонт пішохідного мосту під час війни і у скільки це стане міському бюджету.

У Департаменті транспортної інфраструктури, розповідають, що Парковий пішохідний міст через річку Дніпро на Труханів острів було побудовано у 1957 році. Тобто конструкції вже 68 років.

Реклама

«За результатами планового обстеження 2024 року виявлено дефекти, які безпосередньо впливають на надійність та довговічність споруди. Зокрема, зафіксовано руйнування гідроізоляційного шару та водовідвідної системи», - повідомили ТСН.ua у Департаменті транспортної інфраструктуру

Там додають, щоб забезпечити безпечну експлуатацію мосту та уникнути подальшого руйнування його конструкцій, було прийнято рішення виконати комплекс ремонтних робіт із відновлення мостового полотна.

До переліку робіт з ремонту входять:

демонтаж пошкодженого покриття;

ремонт залізобетонної плити;

улаштування нового гідроізоляційного шару й сучасної системи водовідведення;

антикорозійний захист конструкцій;

влаштування нового покриття з розміткою.

Щодо фінансової частини питання, то в КМДА зазначають, що орієнтовна вартість робіт становить 15 мільйонів гривень.

Реклама

Нагадаємо, киянам повернули вільний доступ до набережної Дніпра біля River Mall.