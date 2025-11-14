ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
145
Час на прочитання
1 хв

У Києві власники квартири заборгували 730 000 грн за комуналку: що відомо про "рекорд"

У Києві власники однієї із квартири заборгували за гарячу воду та опалення 730 000 грн.

Автори публікації
Фото автора: Валентина Доброта Валентина Доброта Фото автора: Марія Бойко Марія Бойко
У Києві власники квартири заборгували 730 000 грн за комуналку: що відомо про "рекорд"

Власники квартири у Києві заборгували 730 000 грн за компослуги / © ТСН

Власники елітної нерухомості у центрі Києва є одними із найбільших боржників за тепло та гарячу воду.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Валентини Доброти.

Директор структурного підрозділу «Енергозбут» КП «Київтеплоенерго» Костянтин Лопатін розповів, що підприємству, де він працює, жителі Києва станом на 11 листопада 2025 року заборгували 6,3 мільярди гривень.

Тим хто не платить за ці послуги, спочатку про борг нагадують у платіжках, особистих кабінетах і пропонують реструктуризацію. Коли заклики до сумління не спрацьовують — йдуть до суду.

«Ось, наприклад, є квартира площею 276 квадратних метрів на вулиці Мокрій. Сума заборгованості дійсно шокуюча — 730 тисяч гривень», — каже він.

Посадовець зазначає, комунальні послуги тут не платили від 2019 року.

«Є квартира на вулиці Інститутській з заборгованістю, зараз також в суді знаходиться з заборгованістю в 600 тисяч гривень, площа квартири, вибачте, 995 квадратних метрів», — каже він.

Більше читайте за посиланням: Новий законопроєкт щодо боржників в Україні: у кого точно заберуть майно і як він працюватиме

Дата публікації
Кількість переглядів
145
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie