У Києві власники квартири заборгували 730 000 грн за комуналку: що відомо про "рекорд"

Власники елітної нерухомості у центрі Києва є одними із найбільших боржників за тепло та гарячу воду.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Валентини Доброти.

Директор структурного підрозділу «Енергозбут» КП «Київтеплоенерго» Костянтин Лопатін розповів, що підприємству, де він працює, жителі Києва станом на 11 листопада 2025 року заборгували 6,3 мільярди гривень.

Тим хто не платить за ці послуги, спочатку про борг нагадують у платіжках, особистих кабінетах і пропонують реструктуризацію. Коли заклики до сумління не спрацьовують — йдуть до суду.

«Ось, наприклад, є квартира площею 276 квадратних метрів на вулиці Мокрій. Сума заборгованості дійсно шокуюча — 730 тисяч гривень», — каже він.

Посадовець зазначає, комунальні послуги тут не платили від 2019 року.

«Є квартира на вулиці Інститутській з заборгованістю, зараз також в суді знаходиться з заборгованістю в 600 тисяч гривень, площа квартири, вибачте, 995 квадратних метрів», — каже він.

