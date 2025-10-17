У Києві перехожі "відбивали" чоловіка від поліції та ТЦК: чим все завершилося (відео)

Затримання біля метро «Почайна» у Києві

У Києві біля станції метро «Почайна» поліція спільно з ТЦК жорстко затримала чоловіка. В Мережі публікують відео, де на кадрах помітно, як перехожі намагаються «відбити» чоловіка.

Однак військові у супроводі поліції не реагували на зауваження перехожих. А чоловіка повели до автомобіля.

У поліції Києва кажуть, що правоохоронцями спільно із співробітниками центру комплектування було зупинено для перевірки чоловіка 1994 року народження.

«Було виявлено що чоловік не перебуває на обліку у жодному із центрів комплектування. На що йому було запропоновано проїхати до ТЦК для оновлення даних, на що чоловік не погодився та почав втікати. В подальшому його було доставлено до ТЦК», — розповіли ТСН.ua у поліції Києва.

Нагадаємо, у Хмельницькій області 16 жовтня виник конфлікт між цивільними жінками та працівниками ТЦК. Місцеві мешканки накинулися з палицями на службове авто.