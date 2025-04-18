У Києві переполох через контейнер з радіаційною позначкою: що сталося

Контейнер з позначкою про радіацію налякав киян

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У Києві стався переполох через контейнер з позначкою про радіацію. Підозрілу знахідку виявили у четвер в Академмістечку, біля баків зі сміттям по вулиці Василя Стуса.

Місце огородили обмежувальною стрічкою. Місцевих мешканців дуже налякала позначка про радіацію на контейнері.

У поліції Києва кажуть, що охороняли місце знахідки до прибуття рятувальників. Наразі невідомо, як контейнер потрапив на цю територію.

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«Контейнер — це звичайний пожежний датчик ще радянських часів, в якому використовуються радіоактивні елементи. Але він не становить жодної загрози для життя чи здоров’я мешканців. Фахівці Київської аварійно-рятувальної служби (КАРС) забрали його з двору та передадуть на утилізацію. Тож загрози поширення радіації не було», — розповіли ТСН.ua в Департаменті муніципальної безпеки КМДА.

Раніше ТСН.ua розповідав про масштабну пожежу в Києві: що горить.

Дата публікації 08:24, 12.03.25 Кількість переглядів 56 Щось неймовірне! Ціле стадо здичавілих корів з’явились біля ЧАЕС