У Києві підтопило культовий заклад: як допомогти

У центрі Києва, поблизу метро «Театральна», сталася комунальна аварія, яка ледь не поставила крапку в історії знакової культурної локації. Через прорив системи опалення книгарню «Моя книжкова полиця» затопило гарячою водою та заполонило густою парою. Внаслідок потопу постраждали майже всі 10 тисяч книжок, що були в залі. Проте замість «кінця історії», про який спершу заявили власники, почалася нова глава — боротьба за порятунок кожного видання.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Аліни Лісової.

«Моя книжкова баня»: наслідки нічного потопу

Аварія сталася в ніч проти понеділка. Гаряча вода била фонтаном прямо зі стіни. Коли працівники закладу прибігли на місце, води в приміщенні було по кісточки, а всередині стояла густа пара.

Меланія Мельник, операційна директорка книгарні: «Колишня „Моя книжкова полиця“ тепер уже „Моя книжкова баня“, тому що книжки постраждали від парово-водних процедур. Мені було боляче від того, що страждають книжки… У нас була політика підбирати найякісніші, найкрасивіші видання, які дають цінність».

Причину прориву фахівці ще з’ясовують, але в книгарні припускають: труби просто замерзли, адже деякий час приміщення залишалося без опалення. Навіть зараз, якщо стиснути постраждалу книгу, з неї буквально тече вода.

10 років без російських видань та мільйонні збитки

«Моя книжкова полиця» відома тим, що 10 років тому стала першою книгарнею в Україні, яка принципово не продавала жодного російськомовного видання.

Наталія Моспан, засновниця книгарні: «Це було відновлення нашої власної ідентичності. Спосіб переконати суспільство, що нам потрібна українська книжка. Коли я дізналася про потоп, з відчаю написала: „Кінець історії…“. У нас в наявності 9829 примірників за закупівельною вартістю 1 мільйон 766 тисяч 160 гривень».

Дивом вціліли лише 400 книжок. Решта — майже 9,5 тисяч примірників — стали брудними, мокрими або «хвилястими». Їх не врятувала навіть захисна плівка та високе розташування на полицях під самою стелею.

Ініціатива «Хвилясті книги»

Після емоційного посту Наталії Моспан українці влаштували справжній флешмоб підтримки. Видавці пропонують безплатно замінити свої книжки, а пересічні кияни приходять просто обійняти працівників та пропонують викупити пошкоджені видання.

Завдяки такій реакції книгарня запустила ініціативу «Моя книжкова баня». Тепер усі «підтоплені» або «хвилясті» книги можна придбати на сайті закладу у спеціальному розділі за зниженою ціною.

Як допомогти книгарні:

Придбати «хвилясту» книжку в онлайн-розділі «Моя книжкова баня».

Підтримати заклад донатом на ремонт приміщення.

Завітати в гості, коли книгарня знову відкриє двері після відновлення.

Наразі в приміщенні триває прибирання та оцінка пошкоджень стін і меблів. Проте віра в те, що книгарня повернеться, лише зміцніла.

