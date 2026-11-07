У Києві після атаки РФ вирву біля п’ятиповерхівки затопило окропом: що розповіли мешканка

Атака на Київ 7 листопада / © ТСН

Реклама

У Солом’янському районі Києва внаслідок нічної російської атаки пошкоджено п’ятиповерховий житловий будинок. Поруч із ним утворилася вирва, яку затопило окропом. На момент удару будинок уже був підключений до теплопостачання.

Місцева жителька розповіла журналістам ТСН, що прокинулася від потужного вибуху. За її словами, удар був настільки сильним, що здригнувся весь будинок, а у квартирі вибило балконні двері.

Реклама

«Вночі ми прокинулись від того, що в нас дім здригнувся. Був такий страшний вибух і дім здригнувся. Повідкривались, повибивало мені балконні двері», — розповіла жінка.

Реклама

Після атаки у квартирі стало дуже холодно. Мешканка зазначила, що в будинку відключили воду та газ.

За словами жінки, після першого вибуху пролунали ще вибухи. Про те, що сталося, вона дізналася, зокрема, після розмови із сусідкою з п’ятого поверху.

За даними ДСНС, загиблих у цьому будинку немає. Місцева жителька також повідомила, що, за словами сусідів, у квартирі, яка зазнала значних пошкоджень, на момент атаки нікого не було.

Нагадаємо, раніше в ДСНС повідомили, що в ніч проти 7 листопада внаслідок російської атаки на Київ постраждали шестеро людей, серед них дитина. У Солом’янському районі пошкоджені житлові будинки та будівля на території дитячого садка.

Реклама

Новини партнерів