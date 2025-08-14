У Києві подружжя пропонувало викупити кума за 5 мільйонів: що сталось

Затримання подружжя, яке пропонувало кумі викупити її чоловіка

Курйозний випадок днями розкрила поліція — подружжя киян намагалося шахрайським шляхом виманити у своєї куми більше 5 мільйонів гривень.

Як розповів на своїй сторінці в соцмережі заступник голови Нацполіції Андрій Нєбитов, подружжя киян запропонувало своїй кумі визволити із-за грат її чоловіка-наркоділера. Останній був затриманий за контрабанду кокаїна до гашиша до України.

«Подружжя запевняло куму, мовляв, у них є людина, яка спілкується з правоохоронцями та здатна домовитися про те, що наркодилера відпустять. Попрохали 135 тисяч доларів, але насправді ніякого посередника серед правоохоронців у них не було. Відбувся суд, подружжя перебуває під вартою», — повідомили нам джерела серед правоохоронців.

Вилучене під час обшуку. Фото: Нацполіція України

За даними поліції, під час проведених обшуків у подружжя були вилучені нарковмісні препарати, зброя та гроші.

Затримання подружжя. Фото: Нацполіція

Затримання подружжя за підозрою у шахрайстві. Фото: Нацполіція

