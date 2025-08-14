- Дата публікації
-
- Категорія
- Ексклюзив ТСН
- Кількість переглядів
- 447
- Час на прочитання
- 1 хв
У Києві подружжя пропонувало викупити кума за 5 мільйонів: що сталось
Чоловік з дружиною намагалися вмить стати мільйонерами.
Курйозний випадок днями розкрила поліція — подружжя киян намагалося шахрайським шляхом виманити у своєї куми більше 5 мільйонів гривень.
Як розповів на своїй сторінці в соцмережі заступник голови Нацполіції Андрій Нєбитов, подружжя киян запропонувало своїй кумі визволити із-за грат її чоловіка-наркоділера. Останній був затриманий за контрабанду кокаїна до гашиша до України.
«Подружжя запевняло куму, мовляв, у них є людина, яка спілкується з правоохоронцями та здатна домовитися про те, що наркодилера відпустять. Попрохали 135 тисяч доларів, але насправді ніякого посередника серед правоохоронців у них не було. Відбувся суд, подружжя перебуває під вартою», — повідомили нам джерела серед правоохоронців.
За даними поліції, під час проведених обшуків у подружжя були вилучені нарковмісні препарати, зброя та гроші.
Раніше повідомлялось про те, що В Україні впіймали 9 «джентльменів», які за гроші планували труїти людей.