ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
447
Час на прочитання
1 хв

У Києві подружжя пропонувало викупити кума за 5 мільйонів: що сталось

Чоловік з дружиною намагалися вмить стати мільйонерами.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Сєров Ігор Сєров
Затримання подружжя, яке підозрюється у шахрайстві

Затримання подружжя, яке пропонувало кумі викупити її чоловіка

Курйозний випадок днями розкрила поліція — подружжя киян намагалося шахрайським шляхом виманити у своєї куми більше 5 мільйонів гривень.

Як розповів на своїй сторінці в соцмережі заступник голови Нацполіції Андрій Нєбитов, подружжя киян запропонувало своїй кумі визволити із-за грат її чоловіка-наркоділера. Останній був затриманий за контрабанду кокаїна до гашиша до України.

«Подружжя запевняло куму, мовляв, у них є людина, яка спілкується з правоохоронцями та здатна домовитися про те, що наркодилера відпустять. Попрохали 135 тисяч доларів, але насправді ніякого посередника серед правоохоронців у них не було. Відбувся суд, подружжя перебуває під вартою», — повідомили нам джерела серед правоохоронців.

Вилучене під час обшуку. Фото: Нацполіція України

Вилучене під час обшуку. Фото: Нацполіція України

За даними поліції, під час проведених обшуків у подружжя були вилучені нарковмісні препарати, зброя та гроші.

Затримання подружжя. Фото: Нацполіція

Затримання подружжя. Фото: Нацполіція

Затримання подружжя за підозрою у шахрайстві. Фото: Нацполіція

Затримання подружжя за підозрою у шахрайстві. Фото: Нацполіція

Раніше повідомлялось про те, що В Україні впіймали 9 «джентльменів», які за гроші планували труїти людей.

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie