У Києві покарали чоловіка за те, що лопатою розчищав сніг: що відомо

У Києві до відповідальності притягнуть чоловіка, який лопатою розчищав сніг у центрі міста, чим порушив правила дорожнього руху. Подія сталася вчора, 5 лютого, на вулиці Велика Житомирська, 21.

«Громадянин здійснював прибирання снігу за допомогою лопати з тротуару на проїзну частину дороги та зупинки громадського транспорту, чим створив штучну перешкоду та наражав на небезпеку інших учасників дорожнього руху», — йдеться у протоколі.

У патрульній поліції Києва ТСН.ua розповіли деталі: близько 15 години патрульні обстежували вулично-шляхову мережу з метою подальшого направлення дорожніх служб для прибирання снігу в Шевченківському районі Києві.

«Після проходження снігоприбиральної техніки на вулиці Велика Житомирська, громадянин розчистив ділянку тротуару та викидав сніг на посадковий майданчик громадського транспорту. Як наслідок, маршрутні транспортні засоби не змогли здійснити зупинку на посадковому майданчику через значку кількість снігу», — розповіли у патрульній поліції Києва.

Там додають, що патрульні провели з чоловіком роз’яснювальну бесіду, наголосили про заборону викидати сніг на проїжджу частину, тим самим створювати перешкоду для руху транспорту.

«На громадянина склали протокол за. ч. 1. ст. 139 (Пошкодження автомобільних доріг, вулиць, дорожніх споруд, залізничних переїздів і технічних засобів регулювання дорожнього руху, створення перешкод для руху та невжиття необхідних заходів щодо їх усунення) КУпАП. Надалі рішення у справі ухвалюватиме суд», — розповіли у патрульній поліції.

Матеріали передано до суду. Відповідальність за таке порушення — штраф від тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи від 40 до 60 годин.

