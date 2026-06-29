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У Києві поліція перевіряє інцидент із бабусею, яка нібито била онуку трусами за непослух
Поліція перевіряє інформацію про інцидент у Києві.
Ювенальні поліцейські Києва розпочали перевірку інциденту в Дарницькому районі за участю трирічної дівчинки та її бабусі, яка заперечує побиття і пояснює свої дії хвилюванням за дитину.
Історія з дивним вихованням маленької дівчинки у Дарницькому районі Києва отримала несподіване продовження. Як повідомили у ювенальній поліції, вони встановили, що жінка, яка нібито била за непослух дитину трусами, — бабуся дівчинки.
«Матір дівчинки наразі знаходиться у пологовому будинку. Дівчинку, якій 2,8 років, доглядає бабуся. Вони гуляли на дитячому майданчику. Дитина, зі слів бабусі, вибігла на тротуар, де небезпечно катаються на велосипедах і самокатах, майже на дорогу. Бабуся наздогнала дівчинку і дуже хвилювалася. Зі слів жінки, вона не била онуку. Ювенальні поліцейські все встановлюють — триває перевірка», — розповіли ТСН.ua у поліції Києва.
Нагадаємо, у Дарницькому районі Києва соцмережі обурило відео, де літня жінка нібито б’є маленьку дівчинку трусами за те, що вона далеко відійшла. Ювенальна превенція розпочала перевірку інциденту.