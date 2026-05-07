У Києві поліція проводить обшуки в університеті Поплавського

До Київського національного університету культури й мистецтв прийшли з обшуками.

Сьогодні, 7 травня, правоохоронці проводять обшуки у Київському національному університеті культури і мистецтв.

У Нацполіції ТСН.ua підтвердили інформацію про обшуки в університеті. Більше інформації наразі немає.

«Деталі будуть згодом», — кажуть правоохоронці.

Нагадаємо, правоохоронці заявили про викриття масштабної схеми розтрати бюджетних коштів в особливо великих розмірах у Київському університеті культури. Одним із головних фігурантів розслідування став багаторічний очільник закладу епатажний Михайло Поплавський.

За даними Офісу генпрокурора та джерел ТСН.ua, керівництво університету у змові з чиновниками МОН роками наживалося на програмі підготовки кадрів. Суть афери була цинічною та простою: до офіційних документів вносили «мертві душі». Загалом через схему пройшло близько 760 мільйонів гривень. Гроші виводилися в готівку та розподілялися між учасниками.

