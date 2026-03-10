ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
236
Час на прочитання
1 хв

У Києві помітили автобус з вихлопами в салоні: що сталося (відео)

Водій автобуса запевняв, що вихлопи не токсичні. А от пасажири вважають, що таким чином у транспорті труять людей.

Автори публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як Фото автора: Олександр Марущак Олександр Марущак
Київський автобус із вихлопами в салоні

Київський автобус із вихлопами в салоні / © скриншот з відео

У Києві помітили автобус, у якому всередину салону потрапляють вихлопні гази від роботи двигуна. Відповідне відео кияни опублікували у Мережі.

Цей інцидент для ТСН.ua прокоментували у Департаменті транспортної інфраструктури КМДА.

Йдеться про автобус, який працює на маршруті №102 та курсує на столичній Оболоні.

Люди скаржаться, що у салоні громадського транспорту стояв неприємний та задушливий запах. Водій автобуса запевняв пасажирів, що вихлопи не токсичні.

Пасажири вважають, що таким чином у транспорті труять людей. Люди також вказують бортовий номер автобуса.

У Департаменті транспортної інфраструктури КМДА запевняють, що зняли з маршруту автобус із вихлопними газами у салоні ще вчора, 9 березня, тільки-но відео потрапило до Мережі.

«Автобус зняли з маршруту. Зазвичай перед виїздом на лінію всі транспортні засоби проходять технічний огляд. Несправність, ймовірно, сталася вже під час роботи на маршруті», — пояснили транспортники.

До слова, вранці 9 березня на синій гілці київського метро зупиняли рух через 18-річного хлопця на коліях у тунелі станції «Тараса Шевченка». Він не реагував на прохання поліції вийти, тому правоохоронцям довелося спускатися за юнаком. Як з’ясував ТСН.ua, порушник має розлади психічного здоров’я. Його передали медикам.

Дата публікації
Кількість переглядів
236
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie