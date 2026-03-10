- Дата публікації
У Києві помітили автобус з вихлопами в салоні: що сталося (відео)
Водій автобуса запевняв, що вихлопи не токсичні. А от пасажири вважають, що таким чином у транспорті труять людей.
У Києві помітили автобус, у якому всередину салону потрапляють вихлопні гази від роботи двигуна. Відповідне відео кияни опублікували у Мережі.
Цей інцидент для ТСН.ua прокоментували у Департаменті транспортної інфраструктури КМДА.
Йдеться про автобус, який працює на маршруті №102 та курсує на столичній Оболоні.
Люди скаржаться, що у салоні громадського транспорту стояв неприємний та задушливий запах. Водій автобуса запевняв пасажирів, що вихлопи не токсичні.
Пасажири вважають, що таким чином у транспорті труять людей. Люди також вказують бортовий номер автобуса.
У Департаменті транспортної інфраструктури КМДА запевняють, що зняли з маршруту автобус із вихлопними газами у салоні ще вчора, 9 березня, тільки-но відео потрапило до Мережі.
«Автобус зняли з маршруту. Зазвичай перед виїздом на лінію всі транспортні засоби проходять технічний огляд. Несправність, ймовірно, сталася вже під час роботи на маршруті», — пояснили транспортники.
