У Києві помітили автобус з вихлопами в салоні: що сталося (відео)

Київський автобус із вихлопами в салоні / © скриншот з відео

Реклама

У Києві помітили автобус, у якому всередину салону потрапляють вихлопні гази від роботи двигуна. Відповідне відео кияни опублікували у Мережі.

Цей інцидент для ТСН.ua прокоментували у Департаменті транспортної інфраструктури КМДА.

Йдеться про автобус, який працює на маршруті №102 та курсує на столичній Оболоні.

Реклама

Люди скаржаться, що у салоні громадського транспорту стояв неприємний та задушливий запах. Водій автобуса запевняв пасажирів, що вихлопи не токсичні.

Пасажири вважають, що таким чином у транспорті труять людей. Люди також вказують бортовий номер автобуса.

У Департаменті транспортної інфраструктури КМДА запевняють, що зняли з маршруту автобус із вихлопними газами у салоні ще вчора, 9 березня, тільки-но відео потрапило до Мережі.

«Автобус зняли з маршруту. Зазвичай перед виїздом на лінію всі транспортні засоби проходять технічний огляд. Несправність, ймовірно, сталася вже під час роботи на маршруті», — пояснили транспортники.

Реклама

Дата публікації 10:06, 10.03.26 Кількість переглядів 14 Києвом їздив автобус із вихлопними газами в салоні

До слова, вранці 9 березня на синій гілці київського метро зупиняли рух через 18-річного хлопця на коліях у тунелі станції «Тараса Шевченка». Він не реагував на прохання поліції вийти, тому правоохоронцям довелося спускатися за юнаком. Як з’ясував ТСН.ua, порушник має розлади психічного здоров’я. Його передали медикам.