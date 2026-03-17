У Києві помітили яму біля входу до станції метро: що сталося
У столичній підземці розповіли, коли ліквідують півметрову яму і яка попередня причина.
У Києві біля станції метро «Голосіївська» помітили просідання тротуару. За словами очевидців, поруч зі сходами до станції метро утворилася яма глибиною до пів метра. Там просів ґрунт і всередину провалилася тротуарна плитка.
Пішоходи б’ють на сполох і хвилюються про безпеку перевезень на цій ділянці синьої гілки метро.
У Київському метрополітені кажуть, що вказану частину тротуару біля станції метро вже ремонтують.
«Роботи з відновлення цієї ділянки біля метро „Голосіївська“ тривають і сьогодні будуть завершенні. Попередньо причини — швидке танення снігу», — пояснили ТСН.ua у Київському метрополітені.
Там додають, що жодних загроз руху пасажирів немає.
