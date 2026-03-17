У Києві помітили яму біля входу до станції метро: що сталося

У столичній підземці розповіли, коли ліквідують півметрову яму і яка попередня причина.

Олександр Марущак, Світлана Несчетна
Метро "Голосіївська"

Метро «Голосіївська» / © zn.ua

У Києві біля станції метро «Голосіївська» помітили просідання тротуару. За словами очевидців, поруч зі сходами до станції метро утворилася яма глибиною до пів метра. Там просів ґрунт і всередину провалилася тротуарна плитка.

Пішоходи б’ють на сполох і хвилюються про безпеку перевезень на цій ділянці синьої гілки метро.

У Київському метрополітені кажуть, що вказану частину тротуару біля станції метро вже ремонтують.

«Роботи з відновлення цієї ділянки біля метро „Голосіївська“ тривають і сьогодні будуть завершенні. Попередньо причини — швидке танення снігу», — пояснили ТСН.ua у Київському метрополітені.

Там додають, що жодних загроз руху пасажирів немає.

Нагадаємо, у Києві сталася надзвичайна подія у підземному пішохідному переході на Лук’янівці, там обвалилася стеля.

