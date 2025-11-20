У Києві помітили нову станцію метро: що сталося і чому там небезпечно

Станція метро. Фото: телеграм-канал STEPANETS / © із соцмереж

Реклама

У Києві помітили проблему з назвою станції метро. На вході до станції «Палац спорту» зникла одну буква.

У Мережі публікують відповідне фото і жартома пишуть, що у столиці достроково відкрили нову станцію метро «Алац спорту», дехто додає «Пепелац спорту».

У Київському метрополітені ТСН.ua розповіли, що насправді сталося з назвою станції і як виявилося їм було зовсім не до жартів.

Реклама

Під час планового огляду на станції «Палац спорту» було виявлено необхідність демонтажу окремих елементів мармурового облицювання, які почали відходити від основи торцевої стіни та могли становити загрозу для пасажирів. Просто впасти на голови людей.

«Роботи виконуються виключно у нічний час, аби не створювати незручностей для пасажирів. Водночас зазначаємо, що нічні роботи проводяться лише за відсутності сигналу «повітряна тривога», - зазначили ТСН.ua у Київському метрополітені.

Там додають, що поки невідомо, коли станції повернуть її стару назву. Лише зазначають, що облицювання торцевої стіни підземного переходу станції «Палац спорту» буде оновлено у плановому порядку.