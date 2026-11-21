У Києві помітили білих ворон, які за народним повір’ям, вважаються передвісниками добрих новин, зокрема, з фронту. / © ТСН

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Днями мешканці Києва зафільмували на відео та фото у столиці появу незвичних птахів — білих ворон. Користувачі соцмереж, які прокоментували цю тему, зазначили, що протягом багатьох років вперше зустрічають білих ворон, котрі, окрім всього, дуже впевнено почуваються у зграї серед сірих та чорних своїх сородичів. За свідченнями очевидців, у столиці спостерігали появу декількох таких птахів. Ще частина дописувачів припустили, що поява білих ворон у столиці України під час війни є певним знаком як для самого Києва, так і для всієї України, оскільки вони вважаються містичними птахами, своєрідними посередниками між світами та передвісниками.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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Своєю чергою, український дослідник містичних вчень Ігор Мехеда в коментарі для ТСН.ua зауважив, що з точки зору езотерики появу білих ворон під час війни народне повір’я дійсно розцінює як передвісника початку процеса закінчення війни.

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Білі ворони у Києві. Фото: Facebook-сторінка «Щоденник Києва у світлинах Галини Лапіної».

«По-перше, поява таких рідких птахів як білі ворони — це добрий знак. Сама ворона у різних духовних течіях світу означає дуже великі речі. Якщо брати до уваги давньослов’янську традицію, то ворон вважається птахом божества Велеса. Велес символізує багатство та таємні знання. Ворон, згідно давніх вчень, пов’язаний з трьома силами, але йдеться про птахів чорного окрасу, які символізують невидимий світ. Білий ворон, згідно вчень, означає щось таємне, потойбічне, щось з божествених світів втілюється у наш світ. І це щось стає білим, як наш світ. Іншими словами, починає вмикатись додаткова функція, яка раніше не виконувалась. Вважається, що саме білий ворон є передвісником несподіваних, але добрих подій», — розповідає в коментарі для ТСН.ua Ігор Мехеда.

Біла ворона у Києві. Фото: Facebook-сторінка «Щоденник Києва у світлинах Галини Лапіної».

Та додає: «Зокрема і поява білих ворон у Києві може свідчити про зміни. Білі ворони віщують про несподіване, що має завершитись добрим результатом. Тобто початок змін покладено і ці зміни мають завершитися добрими новинами. Як швидко? Якщо брати до уваги народні повір’я, то протягом трьох місяців».

Водночас з цим Ігор Мехеда порівнює у цьому контексті білу ворону із чорним лебедем.

«Колись біологи припускали, що чорних лебедів не може бути, але ж вони існують. Крім того, „чорним лебедем“ називають несподіване, яке змінює хід історії. Враховуючи, що в Україні зараз триває війна, можна припустити, що після цього можливі добрі новини для нашої країни. Події можуть стосуватись, наприклад, політичної ситуації або втручання природніх сил, які здатні змінити перебіг обстановки. Білі ворони, звісно, не прямий передвісник закінчення війни, а передвісник початку процеса закінчення війни», — припускає Ігор Мехеда.

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Своєю чергою, у відкритих джерелах зазначається, що білий колір у ворон вважається генетичною мутацією, але зустрічається дійсно вкрай рідко.

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